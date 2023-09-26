Совет по инклюзии будет создан при Сенате

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Заседание круглого стола на тему «Актуальные проблемы лиц с инвалидностью и пути их решения» сегодня состоялось в Сенате

Фото: пресс-служба Сената РК

В работе встречи приняли участие депутаты Сената и маслихатов, руководство и представители министерств и акиматов областей, международных организаций, экспертного сообщества и общественных организаций.

Спикер Сената Маулен Ашимбаев, приветствуя участников круглого стола, отметил важность оказания всесторонней подержки гражданам с инвалидностью. Он подчеркнул, что Справедливый Казахстан – это, прежде всего, инклюзивное общество. В этой связи, председатель палаты сообщил, чтов Сенате сформирован Совет по инклюзии, члены которого будут вырабатывать соответствующие предложения и пути их реализации.

«Создание Совета по инклюзии в Сенате направлено на содействие формированию полноценной инклюзивной среды в Казахстане. Уверен, в рамках деятельности Совета будут выработаны качественные, эффективные законодательные предложения. Формирование безбарьерной среды для людей с инвалидностью и их социальная защита являются приоритетной задачей государства. По поручению главы государства принят Социальный кодекс, ратифицирован Факультативный протокол к «Конвенции о правах инвалидов», реализуется Национальный план по обеспечению прав и улучшению качества жизни лиц с инвалидностью до 2025 года. Важно отойти от парадигмы благотворительного и медицинского подходоврешения проблем инвалидности. Важно выстроить эффективную систему защиты прав людей с инвалидностью, их адаптации в обществе и социализации, трудоустройства, реализации их потенциала. Все это улучшит качество жизни граждан с инвалидностью», – подчеркнул Маулен Ашимбаев в своем выступлении.

Отдельно глава Сената остановился  на проблемах инвалидности среди детей и обозначил ключевые задачи по повышению качества медицинских услуг и улучшению экологической ситуации в стране. Еще два важных направления, на которых акцентировал внимание Ашимбаев, – это трудоустройство и социализация граждан, в том числе раскрытие потенциала детей с особыми потребностями.

Высказанные в ходе встречи инициативы и предложения должны придать импульс разработке Закона «О защите прав людей с инвалидностью».

В ходе встречи также было отмечено, что экспертному сообществу сейчас важно проанализировать вопрос о возможном создании отдельной структуры, координирующей деятельность госорганов и содействующей защите прав лиц с инвалидностью.

Кроме того, был отмечен потенциал инициативы по введению рейтинга ответственности акимов за реализацию мер по защите прав лиц с инвалидностью, а также озвучено предложение по созданию независимого механизма мониторинга по реализации прав лиц с инвалидностью.

#Сенат #совет #Ашимбаев #инклюзия

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