Политика
Совместила профессию с бизнесом

Особую значимость программе придает вовлечение в нее представителей социально уязвимых слоев населения, кто не может рассчитывать на получение банковских кредитов. Я как раз из этой категории: я – многодетная мать, муж – инвалид. На полученные средства в 700 тыс. тенге мы всей семьей решили открыть в селе компьютерный центр. Что было очень немаловажно для семьи: интернет-кафе – наилучший вариант для трудоустройства мужа Нурыма – инвалида II группы. Словом, закупили необходимую оргтехнику, офисную мебель. Для их размещения оборудовали помещение, и работа пошла на лад. Заказов поступает много. В прошлом году получила доступ к программам, позволяющим учащимся школ участвовать в республиканских олимпиадах в режиме оnlainе по таким предметам, как химия, самопознание, литература… Для сельских одаренных детей открылись широкие возможности. Я и дальше намерена расширять свой бизнес.

Акалтын НУРЛАН, сельский предприниматель

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