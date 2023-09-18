Совместный Форум IASA-ICTMD прошел в Стамбуле

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С 11 по 15 сентября 2023 года в Стамбульском Государственном Университете (Стамбул, Турция) состоялся Международный совместный Форум международной ассоциации звуковых и аудиовизуальных архивов IASA и Международного совета по традиционной музыке и танцу ICTMD «Сотрудничество в целях сохранения и защиты аудиовизуального наследия», который  был посвящён одной из самых значимых проблем современности - сохранению и защите культурного наследия человечества.

На совместном Форуме IASA-ICTMD в Стамбуле обсуждались вопросы развития сотрудничества, укрепления партнерских связей в сфере сохранения и защиты аудиовизуального культурного наследия в условиях глобальных изменений, его потенциал и возможности эффективного управления в области документирования и архивирования исторических материалов. Одним из важных направлений Форума стала тема «Прошлое и будущее архивных исследований и аудиовизуальных архивов в Турции и Тюркском Мире».

На Форуме выступили ректор Стамбульского Университета профессор Осман Бюлент Зульфикар, президент ICTMD Сванибор Петтан, президент IASA Тре Берни, экс-генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Дюсен Касеинов. В работе Международного Форума IASA-ICTM приняли участие более 400 ученых-исследователей, руководителей научных центров и звуковых архивов, известные исполнители-музыканты и танцевальные коллективы из 50 стран мира. В программе Форума были проведены круглые столы и дискуссии, воркшопы и мастер-классы.

Международная ассоциация звуковых и аудиовизуальных архивов (IASA) — это профессиональная ассоциация, которая устанавливает стандарты долгосрочной защиты, доступа и сохранения мирового звукового и аудиовизуального наследия.

Международный совет традиционной музыки и танца (ICTMD) — неправительственная научная организация, находящаяся в официальных консультативных отношениях с ЮНЕСКО, целью которой является дальнейшее изучение, практика, документирование, сохранение и распространение традиционной музыки и танцев всех стран.

Помимо научной программы Форума IASA-ICTMD, в его рамках были проведены художественные выставки и концерты выдающихся исполнителей музыкантов и танцоров тюркского мира. В концертах приняли участие известные артисты из тюркских стран -  Роза Аманова (Кыргызстан), Раушан Оразбаева, Ерлан Рыскали, Кайрат Айтбаев, Ернар Омирали (Казахстан), Ансамбль мугама – Сабина Арабли, Рашад Ибрагимов, Сиявуш Каримов, Табриз Юсубов (Азербайджан), а также Государственный ансамбль народного танца министерства культуры и туризма Турецкой Республики и группа «Irfan ve Meydan Meşkleri» (Турция).

В своем выступлении на Форуме экс-генеральный секретарь Международной Организации Тюркской культуры ТЮРКСОЙ, профессор Дюсен Касеинов, возглавлявший ее с 2008 по 2022 годы,  подчеркнул, что «среди актуальных проблем, которые предстоит решить странам Тюркского мира, одной из важнейших является защита и сохранение общего традиционного культурного наследия. Очень важно исследовать, сохранять и защищать нашу общую традиционную культуру, передавать новым поколениям и нести это наследие в будущее, потому что от успешного решения этих актуальных вопросов во многом зависит будущее музыкальной культуры и искусства наших стран».

#культура #музыка #Турция #танцы #форум #Стамбул

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