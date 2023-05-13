Современную систему орошения полей начнут производить в Казахстане

Сельское хозяйство
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В 2024 году в Казахстане откроется завод по производству ирригационного оборудования стоимостью 20 млн долларов, передает Кazpravda.kz со ссылкой на Службу центральных коммуникаций. 

Фото: ortcom.kz

Инвестировать в проект намерен крупнейший производитель дождевальных систем в Китае компания VODAR. 

Соответствующий меморандум о взаимопонимании подписали в рамках визита в КНР министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев и генеральный директор VODAR Карсон Чжоу.

Ожидается, что предприятие будет возведено на территории "СЭЗ Хоргос Восточные ворота". Первая линия производства будет запущена уже в этом году.

Кроме того, в ближайшие месяцы будут установлены две демонстрационные площадки в Алматинской и Павлодарской областях.

Необходимо отметить, что компания не требует дополнительные меры государственной поддержки и готова работать на рыночных условиях.

Отметим, в Казахстане отмечается увеличение площадей, где внедрены водосберегающие технологии, этому поспособствовало инвестиционное субсидирование, в рамках которого возмещается 50% понесенных затрат фермеров на приобретение современных систем орошения, а также подведение всей необходимой инфраструктуры для забора и подачи воды.

В планах МСХ к 2030 году довести площади интенсивного орошения до 750 тыс. га.  

В рамках встречи главы Минсельхоза с руководством компании VODAR и Kazakh Invest была также подписана Дорожная карта, которая должна придать импульс развитию двусторонних отношений.  

Отметим, оросительные системы VODAR экспортируются в 26 стран мира, в том числе Австралию, Венгрию, Монголию, США и Россию.  Компания является одним из мировых лидеров производства водосберегающих технологий.

#сельское хозяйство #растение #полив

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