Создание Фонда фондов венчурных инвестиций обсудили в правительстве

За последние 5 лет объем венчурного капитала в стране вырос более чем в 6 раз, достигнув $80 млн

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Глава Кабмина Олжас Бектенов провел встречу с ведущими экспертами в области венчурного финансирования, представителями казахстанского бизнес-сообщества и международными партнерами, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Центральной темой обсуждения стало создание Фонда фондов венчурных инвестиций, направленного на привлечение глобального капитала, развитие стартап-экосистемы и укрепление позиций Казахстана как регионального центра технологий и инноваций.

Приглашенные к диалогу профессор Стэнфордского университета и признанный эксперт по венчурным инвестициям Илья Стребулаев, партнеры в Andreessen Horowitz Малика Аубакирова и Lightspeed Venture Partners Галым Иманбаев, а также директор по инвестициям DCVC Анна Фокина поделились собственным опытом по развитию инноваций.

Эксперты отметили, что для достижения значительного прогресса Казахстану важно укреплять сотрудничество с ведущими мировыми фондами венчурных инвестиций, что позволит обеспечить доступ к передовым технологиям и лучшим практикам управления инвестициями. Они подчеркнули, что для привлечения глобального капитала необходимо укрепить правовую инфраструктуру и создать условия для поддержки стартапов на поздних стадиях их развития.

Глава МЦРИАП Жаслан Мадиев отметил, что Казахстан уже занимает лидирующую позицию в Центральной Азии, обеспечивая более 70% всех венчурных сделок региона. За последние 5 лет объем венчурного капитала в стране вырос более чем в 6 раз, достигнув $80 млн.

Создание фонда знаменует новый этап развития венчурного рынка страны, направленный на интеграцию Казахстана в международную экосистему инвестиций и технологий.

Фонд фондов венчурных инвестиций нацелен на привлечение $1 млрд частных инвестиций в среднесрочной перспективе, которые будут направлены в ведущие мировые, региональные и казахстанские венчурные фонды. Это позволит обеспечить эффективную диверсификацию, максимальный доступ к глобальным компетенциям и критически важным технологиям, необходимым для трансформации экономики. На сегодняшний день собраны заявки от представителей крупного казахстанского бизнеса более чем на $100 млн для формирования стартового капитала фонда.

Особое внимание в работе фонда будет уделено перспективным направлениям, включая ИИ, цифровое здравоохранение и другие ключевые технологические отрасли. По прогнозам, к 2030 году мировой рынок ИИ вырастет до $827 млрд, что делает эту область одной из приоритетных для инвестиций.

Бектенов подчеркнул, что создание Фонда фондов венчурных инвестиций не только откроет доступ к передовым технологиям, но и укрепит позиции Казахстана как международного хаба стартапов и технологий.