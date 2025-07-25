Предприятия Eurasian Resources Group отметили в регионах присутствия один из главных профессиональных праздников – День металлурга

Традиционно в дни празднования Дня металлурга председатель совета директоров, СЕО Группы Шухрат Ибрагимов встретился с коллективами компании, чтобы поздравить сотрудников с праздником, вручать подарки и ответить на все интересующие их вопросы.

«Для меня эта встреча – уже сложившаяся практика и возможность лично выразить глубокую признательность всем, кто своим трудом и преданностью закладывает фундамент успеха нашей компании и нашей страны», - отметил он.

Актобе

В Актобе прошел торжественный вечер, посвященный 30-летию одной из крупнейших горноөметаллургических компаний республики – АО «ТНК «Казхром», а также профессиональному празднику – Дню металлурга. Празднование прошло в рамках Года рабочих профессий и было направлено на повышение их престижа и чествование специалистов, внесших весомый вклад в становление отечественного ГМК.

Открытие мероприятия сопровождалось ярким шоу и выступлением кавер-группы, создавшими праздничную атмосферу. С приветственным словом к участникам вечера обратился заместитель акима Актюбинской области Галымжан Елеуов.

Он отметил ключевые достижения региона в сфере металлургии и подчеркнул важность профессии металлурга для промышленного роста области и всей республики.

Одним из поводов для гордости стал производственный рекорд, достигнутый на печи №43 плавильного цеха №4 Актюбинского завода ферросплавов, где за один цикл было выплавлено свыше 177 тонн феррохрома. Этот результат официально зафиксирован в международной книге рекордов World Book of Records.

«Это мощный сигнал о том, что даже в условиях глобальных вызовов ERG демонстрирует лидерство, устойчивость и потенциал роста. За этим достижением стоят не только металл, цифры и оборудование – в первую очередь это наши люди! Профессионализм металлургов “Казхрома”, их самоотдача и вера в свое дело сделали невозможное возможным. В Год рабочих профессий этот рекорд – символ уважения к тем, кто каждый день создает экономическую прочность страны», – отметил председатель Совета директоров ERG S.a.r.l., главный исполнительный директор Шухрат Ибрагимов.

В рамках вечера генеральный директор компании «Казхром» Сергей Прокопьев, директор Актюбинского завода ферросплавов Ержан Абдулабеков и председатель профсоюза Мырзагуль Кулдыбаева наградили лучших работников медалями и благодарственными письмами.

Особую атмосферу праздника создали музыкальные и световые постановки. Зрителей порадовали мюзикл с участием сотрудников завода и профессиональных артистов, лазерное шоу и выступление команды «Хром» – победителей популярного телепроекта «Кел, шырқайық!».

В главную сцену вечера превратилась площадь у стелы «Қазақ халқына мың алғыс», где для жителей и гостей города выступили звезды казахстанской эстрады группа МузАрт, Кайрат Баекенов, Формат, Макпал Исабекова, Alem и Raim. Завершился вечер праздничным фейерверком.

Что касается 30-летия АО «ТНК «Казхром», то в честь юбилейной даты актюбинские металлурги в сотрудничестве с артистами Актюбинской областной филармонии имени Г. Жубановой сочинили и показали мюзикл «Құрыш білек».

Что сделало этот проект по-настоящему особенным – его исполнители. Главные роли в музыкальной постановке исполнили сами заводчане – металлурги, крановщицы, слесари, сварщики и электрики.

«После смены шел не домой, а на репетицию, – рассказывает машинист подачи шихты плавильного цеха №4 Шымболат Қайратұлы. – Конечно, уставал, но чувствовал большую ответственность. Хотелось в мюзикле передать всю мощь нашей работы»…

Для техника по учету металла из плавильного цеха №2 Даны Исы участие в мюзикле стало осуществлением давней мечты.

«Я впервые выступила на сцене и сразу в главной роли. Это невероятно! Благодарю «Казхром» за возможность поверить в себя. Это изменило мою жизнь», – считает самодеятельная артистка.

Плавильщик Дастан Казбек отметил, что играл не себя, а скорее антипода, однако это лишь добавило интереса к работе над ролью.

«Я люблю свою работу и горжусь ею. Наверное, поэтому мне было легко вжиться в образ», – говорит металлург.

Особым элементом постановки стало исполнение песен своими голосами, что придало мюзиклу неповторимую атмосферу, позволило передать подлинный дух заводской жизни.

«Мы показали нашу повседневную жизнь: труд, любовь, дружбу. Ведь у нас даже семьи создаются на заводе. Поэтому одна из главных идей спектакля – важность соблюдения техники безопасности. Нет, кроме шуток: на огненном металлургическом производстве ТБ – истинный гарант для дружбы, любви и семьи», – подчеркивает машинист крана Айман Куттымуратова.

Мюзикл «Құрыш білек» стал подлинным свидетельством признания и уважения к рабочим профессиям. Он доказал, что люди труда – герои не только производства, но и сцены.

Павлодар

Передовиков Павлодарского алюминиевого и Казахстанского электролизного заводов в День металлурга чествовали во дворце культуры имени Естая.

Главный операционный директор дивизиона «Алюминий» Владимир Красноярский подчеркнул, что труд металлурга – это тяжелая и особенно важная профессия:

«Металлург – не просто профессия, это призвание, требующее силы, дисциплины и огромной ответственности. Где бы вы ни работали – на руднике, на производстве, в бухгалтерии или за аналитическими отчётами, каждый из вас делает важнейший вклад в общее дело», – заявил руководитель.

А достойным признанием для сотрудников дивизиона стали государственные, отраслевые и корпоративные награды, в том числе, почетные грамоты и благодарственные письма акима Павлодарской области, нагрудные знаки «За рудовую доблесть ERG», «За заслуги в производственной сфере», «Еңбек даңқы» II и III степени.

Руководство компании в честь юбилея вручило сотрудникам ключи от новых квартир и автомобилей «JAC», подчеркнув важность каждой трудовой специальности и высокий уровень социальной поддержки.

Директор по производству Казахстанского электролизного завода Мурат Жумабаев напомнил, что металлургия – это опора и основа страны, гордость нашего народа.

В этот день более 140 сотрудников АО «Алюминий Казахстана», а также 55 сотрудников Казахстанского электролизного завода получили заслуженные награды.

Аксу (Павлодарская область)

В течение предпраздничной недели на Аксуском заводе ферросплавов отметили 45-летие первой плавки в плавильном цехе №6. Также на предприятии прошла встреча «без галстуков» главы хромового дивизиона Сергея Прокопьева с заводской молодежью, состоялась встреча с акционерами, была открыта новая Аллея поколений, Доска поколений (с фото ветеранов и молодежи).

В Аксу вновь ярко, громко, красочно и незабываемо отметили день города, день металлурга и 30-летие компании «Казхром». Увидеть главное событие этого лета в минувшую пятницу в городской парк пришли тысячи горожан.

Помимо развлечений, каждый желающий мог поучаствовать в состязаниях на силу и выносливость в национальных видах спорта, организованных заводским спорткомитетом.

Праздничный концерт с зажигательными интерактивами вели Ринат Абдулкаюмов и Татьяна Турлай, побудившие зрителей от мала до велика так громко скандировать поздравления заводу, городу и «Казхрому», что было слышно всей округе.

В Год рабочих профессий особенно с искрящейся огнями сцены особенно тепло поздравили горожан с праздником аким Павлодарской области Асаин Байханов и директор АксЗФ Мусабек Макашев. Продолжая традицию праздничной недели, они вручили различные награды передовикам производства городских предприятий и организаций, заводских цехов и подразделений АО «ЕЭК».

В течение предпраздничной недели, в которой каждое утро начиналось с награждений в цехах, различные награды за свой труд от руководства получили около 400 заводчан.

Концертные номера на сцене сменялись один за другим. Весь вечер горожан радовали своими выступлениями лучшие хореографические и вокальные коллективы города и завода.

Поздравить аксусцев с праздником прибыли звезды казахстанской эстрады. Старшее поколение дружно подпевало легендарному ансамблю «Дос-Мукасан». Долгие овации сопровождали каждую песню великолепной и неповторимой Дильназ Ахмадиевой. В завершение концерта небо над городом металлургов и энергетиков озарили яркие вспышки грандиозного праздничного фейерверка.

Рудный (Костанайская область)

В Рудном в рамках праздничных мероприятий в честь Дня металлурга со словами благодарности и признательности за профессионализм к горнякам и металлургам ССГПО, Качары Руда, ERG Service обратился лично председатель Совета директоров ERG Шухрат Ибрагимов и генеральный директор Евразийской Группы Серик Шахажанов.

Какое же торжество без подарков и награждений? В этот день их было много. Руководитель дивизиона «Железо» Сергей Кузьменко получил из рук Шухрата Ибрагимова сертификат на приобретение базы отдыха. Просьбу об этом подарке коллектив предприятия озвучил на одной из встреч с руководством, и вот теперь мечта сбылась.

Сразу два представителя ERG Service в этот день стали счастливыми обладателями ключей от автомобилей – достойный подарок в честь 10-летия ремонтного актива компании. Поздравления принимали слесарь-ремонтник участка металлоконструкций Сергей Кульченко и мастер цеха по ремонту подвижного состава рудненского ремонтного управления Акимзада Ахметов.

Сразу пять представителей ССГПО стали обладателями ведомственных наград.

Добрую традицию поздравлений продолжил генеральный директор Евразийской Группы Серик Шахажанов. Он вручил корпоративные награды и пожелал всем присутствующим безопасного труда и благополучия в семьях:

«Очень приятно находиться сегодня в Рудном, в сердце железорудной промышленности Казахстана, – сказал генеральный директор. – Вы как никто другой знаете ценность каждой тонны добытой руды, которая превращается в металл и развивает многие отрасли отечественной экономики. За это огромное спасибо. Желаю, чтобы в дом каждого евразийца пришло здоровье и уют. Чтобы работа для каждого была импровизацией, чтобы мы просыпались счастливыми от того, что рядом наши любимые, что у нас есть любимая работа, наш любимый город и страна».

Руководитель дивизиона «Железо» Сергей Кузьменко также поздравил свой коллектив с профессиональным праздником и вручил награды ССГПО его представителям.

Второй день празднования в дивизионе «Железо» был еще более масштабным и запоминающимся. А начался он с детского праздника в парке «Достык». Продолжением его стала масштабная программа на центральной площади, где также звучали поздравления в адрес горняков ССГПО и Качары Руда, представителей ремонтного актива – ERG Service, который в этом году отмечает свой 10-летний юбилей. Поэтому этому коллективу был предназначен отдельный блок поздравлений.

Торжественные мероприятия прошли в двух форматах: на центральной площади города и на сцене культурно-развлекательного центра «Горняк». Вечер в стенах КРЦ объединил сотрудников разных поколений, руководителей и ветеранов производства.

«ERG Service – не просто производственный коллектив, за 10 лет мы стали примером профессионализма и единства, – сказал, обращаясь с приветствием к собравшимся в зале генеральный директор ERG Service Сергей Перепечин. – Сегодня мы чествуем тех, кто ежедневно закладывает прочный фундамент нашего будущего».

Праздник был полон теплых слов, аплодисментов и наград. Особое внимание – тем, кто предан профессии не первый десяток лет. Звание «Заслуженный работник ERG Service» было присвоено Игорю Исакову, осмотрщику-ремонтнику вагонов Рудненского ремонтного управления. Он в отрасли – с 1993 года и вместе с предприятием прошел путь от первых этапов становления до сегодняшнего дня.

Свою признательность получила и Татьяна Лаврикова, машинист крана Ремонтно-механического металлопрокатного завода, работающая в компании уже 18 лет.

Празднование Дня металлурга завершилось на главной городской площади. Здесь собрались сотни жителей Рудного, работников предприятий и гостей.

С поздравлением выступил аким города Виктор Ионенко:

«Металлургия – не просто отрасль, это основа нашего города. Поздравляю всех, кто вносит вклад в развитие Рудного и страны. Желаю здоровья, стабильности и высокой оценки вашего труда».

Финалом вечера стал концерт, а затем – яркий фейерверк – зрелищный аккорд праздника, посвящённого людям, которые ежедневно вносят свой вклад в упрочение фундамента индустриального будущего республики.