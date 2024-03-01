Спасибо!

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Асель Муканова

Много ли из нас тех, кто каждое утро просыпается с чувством благодарности за новый день? Или, засыпая, благодарит за то, что имеет? Как долго мы помним добро и как часто говорим спасибо окружающим нас людям?

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Сегодня в Казахстане отмечается День благодарности. Этот праздник напоминает нам о том, что чувство благодарности – одно из самых конструктивных и приятных. И наверняка присуще каждому здравомыслящему человеку.

...Мои бабушка и дедушка по материнской линии – башкиры, родились и выросли в Уфе. В 30-х годах прошлого столетия они бежали из Башкирии в поисках лучшей жизни и поселились в Северном Казахстане. Конечно, было непросто прижиться в чужих местах. Но они выстояли, вырастили 13 детей и в конце жизни говорили, что очень благодарны казахам за приют.

Родители в начале своей семейной жизни скитались по съемным квартирам. В курортном Боровом, где тогда было не так много свободных домов, неохотно сдавали жилье семье с маленьким ребенком. Лишь одна русская бабушка приняла нас у себя, и я прозвала ее Апанё – от слов «бабушка, подними». До сих пор с теплом вспоминаем покосившийся домик и ее добрую обитательницу.

В 1980-е наша семья, как и многие другие, отправилась на заработки. Была тогда такая возможность в огромной единой советской стране. Поселились в глухой тайге Красноярского края. И вновь на первых порах помогали простые люди, пожилая семейная пара предоставила жилье, а заодно и присматривала за маленьким ребенком.

Уезжая оттуда, отец оставил им заработанную к тому времени квартиру. И благодарная всю оставшуюся жизнь тетя Нина писала нам потом длиннющие и очень интересные письма. Она была настоящей поэтессой! А однажды даже прислала сберкнижку, открытую на мое имя. Правда, деньги на ней благополучно «сгорели» в нагрянувшем 1991-м.

На Крайнем Севере, где мы прожили немалые два десятка лет, царила особая атмосфера! Все там были приезжими, из разных уголков страны. Делить было особо нечего, и все старались жить дружно и помогать друг другу.

Не было никаких разделений по национальностям, религиям, политическим взглядам. Вместе работали, отдыхали, растили детей. Мы были чуть ли не единственными казахами в округе, и по нам, можно сказать, судили обо всем Казахстане.

Спустя четверть века с тех пор, как я вернулась на родину, меня переполняет огромная благодарность ко всем, с кем мы жили там, на краю Земли, в невероятно суровых погодных условиях. Я благодарна своим первым учителям, которые привили мне любовь к учебе, моему тренеру по волейболу, позаботившемуся о моем физическом развитии и здоровье. Моим соседям и друзьям, благодаря которым у меня было счастливое детство.

Ну а во взрослой жизни можно вспомнить десятки конкретных людей, чьи имена вызывают во мне чувство благодарности. Когда я переехала в Акмолу в конце 90-х, здесь регулярно случались коммунальные катаклизмы – то газа нет, то горячей воды и электричества. И одна родственница всегда выручала меня чем могла в такие моменты. Каждый год я стараюсь приглашать ее в гости и говорить спасибо за эту маленькую, но такую важную тогда для меня помощь.

Огромную благодарность я бы хотела выразить, пользуясь, так сказать, случаем, своей родной «Казахстанской правде». За 20 лет коллектив газеты стал для меня настоящей семьей. Здесь я многому научилась и выросла во всех отношениях.

Всю жизнь буду благодарна женщине, по сути, совершенно чужой, которая была рядом, когда я рожала сына. Ни один мой родственник не справился бы с этой ролью лучше, чем она. Спаси Бог, где бы ты ни была!

Пусть мой День благодарности будет таким. И спасибо, что он у нас есть.

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#люди #семья #помощь #жизнь #День благодарности #слова благодарности

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