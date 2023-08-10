Спасли ребенка

На улице Виноградова в многоэтажном доме произошел пожар. Загорелись конструкции лоджии, повалил дым. Первым опасность заметил сотрудник полиции Жандос Рахметулы, вместе с ним на помощь бросился житель дома Думан Рахымбаев.

Как сообщили в областном департаменте по чрезвычайным ситуациям, дверь квартиры, где начался пожар, открыл 8-летний мальчик. Ребенок был один.

– Думан и Жандос стали тушить огонь, позвонили по экст­ренному номеру, – рассказали в департаменте. – Прибывшие пожарные ликвидировали загорание. Спасибо отважным мужчинам – помогли предотвратить трагедию.

По предварительной версии, причиной пожара стала неис­правность в работе кондицио­нера. В ДЧС в очередной раз призвали не оставлять детей одних без присмотра, а также не перегружать сеть включенными электроприборами.