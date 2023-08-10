Спасли ребенка Свежий выпуск 10 августа 2023 г. 2:00 51 Марат Сейтказиев, Восточно-Казахстанская область В Усть-Каменогорске неравнодушные мужчины пришли на помощь ребенку. фото ДЧС ВКО На улице Виноградова в многоэтажном доме произошел пожар. Загорелись конструкции лоджии, повалил дым. Первым опасность заметил сотрудник полиции Жандос Рахметулы, вместе с ним на помощь бросился житель дома Думан Рахымбаев. Как сообщили в областном департаменте по чрезвычайным ситуациям, дверь квартиры, где начался пожар, открыл 8-летний мальчик. Ребенок был один. – Думан и Жандос стали тушить огонь, позвонили по экстренному номеру, – рассказали в департаменте. – Прибывшие пожарные ликвидировали загорание. Спасибо отважным мужчинам – помогли предотвратить трагедию. По предварительной версии, причиной пожара стала неисправность в работе кондиционера. В ДЧС в очередной раз призвали не оставлять детей одних без присмотра, а также не перегружать сеть включенными электроприборами. #дети #полиция #Усть-Каменогорск #пожар #возгорание #многоэтажка