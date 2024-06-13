Спасших людей на Каспие военных моряков наградили в ВМС

Они за считанные часы нашли пропавших спортсменов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минобороны

Фото: пресс-служба Минобороны

Как отметили в министерстве, в порту Актау моряков встречали с военным духовым оркестром.

На пирсе временно исполняющий обязанности главнокомандующего Военно-морскими силами Вооруженных сил РК капитан 1 ранга Канат Ниязбеков от имени министра обороны поблагодарил командира корабля Нұрбека Талғата за отличную морскую выучку личного состава и весь экипаж - за проявленный профессионализм.

Он также вручил грамоту и ценный подарок старшине команды штурманской боевой части - старшему матросу Азимхону Амирханову.

«Быстро и точно определить местонахождение пропавших людей помогли его умение интерпретировать гидрометеорологическую обстановку и уверенно обращаться с техническими средствами. Обследовав морской сектор с помощью радиолокационной станции, он обнаружил попавших в беду людей», – отмечают в Минобороны.

Напомним, сообщение о двух сапбордистах, которых волны унесли в открытое море, экипаж ракетно-артиллерийского корабля «Маңғыстау» получил от оперативного дежурного. В это время корабль находился в районе боевой подготовки.