Спасших людей на Каспие военных моряков наградили в ВМС

Армия
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Дана Аменова
Корреспондент

Они за считанные часы нашли пропавших спортсменов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минобороны

Фото: пресс-служба Минобороны

Как отметили в министерстве, в порту Актау моряков встречали с военным духовым оркестром.

На пирсе временно исполняющий обязанности главнокомандующего Военно-морскими силами Вооруженных сил РК капитан 1 ранга Канат Ниязбеков от имени министра обороны поблагодарил командира корабля Нұрбека Талғата за отличную морскую выучку личного состава и весь экипаж - за проявленный профессионализм.

Он также вручил грамоту и ценный подарок старшине команды штурманской боевой части - старшему матросу Азимхону Амирханову.

«Быстро и точно определить местонахождение пропавших людей помогли его умение интерпретировать гидрометеорологическую обстановку и уверенно обращаться с техническими средствами. Обследовав морской сектор с помощью радиолокационной станции, он обнаружил попавших в беду людей», – отмечают в Минобороны. 

Напомним, сообщение о двух сапбордистах, которых волны унесли в открытое море, экипаж ракетно-артиллерийского корабля «Маңғыстау» получил от оперативного дежурного. В это время корабль находился в районе боевой подготовки. 

#награждение #Каспий #спасение #ВМС #моряки

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