Военные моряки спасли унесенных в море сапбордистов

Терпящих бедствие спортсменов нашли в 10 км от берега

Фото: пресс-служба МО РК

Военнослужащие Военно-морских сил ВС РК спасли на Каспийском море двух человек, терпевших бедствие далеко от берега, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство обороны РК

Сообщение о двух казахстанцах на сапбордах, которых волны унесли в открытое море, экипаж ракетно-артиллерийского корабля «Маңғыстау» получил от оперативного дежурного. В это время корабль находился в районе боевой подготовки. Экипаж выполнял мероприятия по сдаче курсовой задачи К-2 «Плавание корабля. Ведение боевых действий одиночным кораблем».

После получения сигнала командир корабля «Маңғыстау» капитан-лейтенант Нурбет Талгат произвел расчеты с учетом гидрометеорологических условий. Экипаж корабля получил приказ приступить к поисково-спасательной операции.

Терпящих бедствие казахстанцев военные моряки нашли спустя 4 часа с момента получения сигнала в районе мыс «Скалистый» в 5-6 милях от берега (около 10 километров).

«Бдительность и высокие боевые навыки показал старшина команды боевой части связи и радиотехнической службы старший матрос Азимхон Амирханов, обследовавший морской сектор с помощью радиолокационной станции», – отметил командир корабля.

Как оказалось, у катавшихся на сапбордах молодых ребят осталось одно весло на двоих. Подняв продрогших спортсменов на борт корабля, моряки оказали им первую медицинскую помощь, а также предоставили теплые одеяла и согрели горячим чаем.

Спасенных казахстанцев срочно доставили в порт Актау.