Спасти лес любой ценой

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Флора Левина

Среди противостоявших лесному пожару в области Абай были военнослужащие Регионального командования «Восток». Действиями личного состава в сложной обстановке руководил сержант 1-го класса Талгат Жангазинов.

фото пресс-службы РгК «Восток»

Самоотверженность и слаженность действий всех, кто боролся с огнем, помогли не распространиться пламени на населенные пункты. К лесникам и огнеборцам присоединились военнослужащие. В тот момент было важно объединить усилия. Участие каждого военнослужащего было оценено, за свои действия в чрезвычайной ситуации они получили награды. Талгату Жангазинову министр обороны Руслан Жаксылыков вручил медаль «Жауынгерлік ерлігі үшін».

Отметим, что это был не первый опыт по тушению пожара у Талгата. Он родился в селе Трофимовка Теренкольского района Павлодарской области. Каждое лето вместе с отцом косили траву, заготавливали сено на зиму.

– Помню, мне было примерно 12 лет, мы скосили траву на поле, собрали, и оставалось только на следующий день отвезти сено в сарай. Но в близлежащем лесу вспыхнул пожар, и, несмотря на все наши усилия, сено спасти не удалось. Отец очень расстроился, ведь скот мог остаться зимой без пропитания. Этот случай навсегда остался в памяти, и я понял, что мы должны беречь природу, – вспоминает Талгат. – Все жители боролись с огнем, я, взяв бензопилу, тоже помогал тушить. Мы пилили деревья, которые были охвачены огнем, чтобы он не перекинулся на рядом стоящие. Уходя в глубь леса, я тогда понял, что помимо умения обращаться со средствами пожаротушения надо еще и уметь ориентироваться на местности.

Во время тушения пожара в реликтовом бору Талгат Жангазинов руководил группой из двухсот человек. Разделившись на небольшие подгруппы, бойцы отправились в лес. Продвигаться вглубь приходилось до 25 км. Так и заблудиться недолго. Вот здесь военнослужащим и пригодились навыки ориентирования и военная топография. При обнаружении очагов пожара или открытого огня они тут же сообщали пожарным, а задымленные места тушили своими силами.

Сильный ветер усложнял работу. Каждый понимал, что в любую минуту деревья могут вспыхнуть, а если пожар перейдет в верховой, то с ним будет гораздо сложнее справиться.

– Конечно, страх был за ребят. Любому человеку он присущ. Каждый понимал, что последствия могут быть необратимыми. Но никто не терял самообладание, самоотверженно боролся, и мы были готовы ко всему, – рассказал Талгат Жангазинов.

Он скромно умалчивает о том, чего ему стоило сплотить людей в такой непростой ситуации, контролировать их действия и вовремя ориентировать их для отхода на безопасные участки. Военнослужащий искренне переживает июньскую трагедию и напоминает о том, как важно беречь природу.

– Природа дает нам все необходимое для жизни, но мы не всегда можем оценить ее подарки. Она очень нуждается в заботе, а человек един с природой. Увидев животных, птиц, которые покидают лес, ты понимаешь, что их сопровождает чувство страха, и всему виной огонь. Теперь мы должны сберечь то, что осталось от леса, и приложить все усилия для его восстановления, – говорит Талгат Жангазинов.

Он также считает, что было бы неплохо применять навыки военной топографии и в граж­данской сфере, поскольку правильное ориентирование на местности может спасти человеческие жизни.

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