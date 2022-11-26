Спасти не успели: 10-летний сын с отцом погибли при пожаре в ЗКО

Фото: пресс-служба ДЧС ЗКО



Жуткая трагедия в ЗКО унесла жизни 40 летнего мужчины и его 10-летнего ребенка, передает Kazpravda.

По данным пресс-службы ДЧС ЗКО причина пожара, как и точная дата и время неизвестны.

Пожарным позвонили 24 ноября в 19:22. К этому времени дачный дом площадью 120 квадратных метров и пристроенный к нему гараж в 30 квадратов уже сгорели. Были уничтожены три автомобиля, один из которых был в гараже.

Самое ужасное ожидало при разборе руин дома. Первым был обнаружен обгоревший труп 40-летнего мужчины, а через несколько часов нашли и его 10-летнего сына.

"Для разбора конструкции направлен пожарный расчёт. В 20:01 был обнаружен труп мужчины 1982 года рождения. После осмотра полицией, пожарные приступили к поиску. В 23:38 был обнаружен труп погибшего сына 2012 года рождения", –

собщили в пресс-службе МЧС РК.

Причина пожара, ущерб и виновные лица устанавливаются.