Спецоперация КНБ: изъято более центнера наркотиков в Мангистау
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор
Задержаны 4 человека
Пограничная служба и департамент КНБ при содействии прокуратуры в Мангистауской области пресекли региональный наркоканал, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу комитета.
В городе Актау задержаны 4 казахстанца, которых подозревают в транспортировке и сбыте наркотиков.
По данным КНБ, при обыске изъято более 100 кг марихуаны.
Факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по части 3 уголовной статьи "Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов".