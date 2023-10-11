Спецоперация КНБ: изъято более центнера наркотиков в Мангистау

Фото: пресс-служба КНБ РК

Пограничная служба и департамент КНБ при содействии прокуратуры в Мангистауской области пресекли региональный наркоканал, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу комитета.

В городе Актау задержаны 4 казахстанца, которых подозревают в транспортировке и сбыте наркотиков.

По данным КНБ, при обыске изъято более 100 кг марихуаны.

Факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по части 3 уголовной статьи "Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов".