Спецоперация прошла в трех регионах РК – задержана группа вымогателей (видео)

Группу вымогателей задержали в трех регионах Казахстана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram начальника ДП Алматинской области Бауржана Аленова

Скриншот с видео: пресс-служба ДП Алматинской области

19 ноября при широкомасштабной спецоперации сотрудники УБОП ДП Алматинской области и спецназовцы ведомства в областях Алматинской и Жетысу, городе Алматы задержали группу вымогателей из семи человек от 21 до 46 лет.

11 марта этого года на одном из складов города Каскелена участники этой группы вымогали угрозами и силой крупную сумму денег в иностранной валюте у гражданина другой страны.