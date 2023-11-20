Спецоперация прошла в трех регионах РК – задержана группа вымогателей (видео)

Группу вымогателей задержали в трех регионах Казахстана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram начальника ДП Алматинской области Бауржана Аленова
19 ноября при широкомасштабной спецоперации сотрудники УБОП ДП Алматинской области и спецназовцы ведомства в областях Алматинской и Жетысу, городе Алматы задержали группу вымогателей из семи человек от 21 до 46 лет.
11 марта этого года на одном из складов города Каскелена участники этой группы вымогали угрозами и силой крупную сумму денег в иностранной валюте у гражданина другой страны.
«Факт зарегистрирован по пункту 2 части 2 уголовной статьи «Вымогательство». Проводятся все необходимые следственные действия с проверкой подозреваемых на причастность к другим аналогичным преступлениям.
Задержанные взяты под стражу», – заключил Бауржан Аленов.