Спецпоказ полнометражного фильма «Каныш» прошел в Астане

Картина рассказывает о трудовой деятельности ученого в 1926-1934 годах, передает Kazpravda.kz

Фото: Orda.kz

В день 125-летия со дня рождения казахского ученого-геолога, академика Каныша Сатпаева в столичном кинотеатре прошел показ фильма «Каныш», сообщает Минкультинформ.

Кинокартина получила награду «Лучший фильм» (Best Film) на международном кинофестивале «Literature in Cinema» (Буэнос-Айрес, Аргентина) в конце декабря 2022 года. А в январе 2023 года фильм победил в трех номинациях «Best asian feature film», «Best concept», «Best environment/nature feature film» на кинофестивале «Athvikvaruni International Film Festival» в Индии.

История развития геологии Казахстана тесно связана с именем Каныша Сатпаева. Он является первым президентом Академии наук КазССР и основоположником школы металлогении в Казахстане.

Величина и масштаб выдающегося ученого очевидна, однако не всем известен его путь. Фильм «Каныш» наглядно демонстрирует время и события из жизни геолога.