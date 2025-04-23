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Национальный день книги впервые отмечается в Казахстане в этом году. Учредить праздник, символизирующий стремление к знаниям, любознательность и любовь к чтению, Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил на заседании Национального курултая в Атырау. Лауреатами национального конкурса «Ұлттықкітап» стали отечественные писатели, книгоиздатели, иллюстраторы, переводчики.

Открывая мероприятие, Ерлан Кошанов высказал слова скорби в связи с недавней кончиной выдающегося казахского писателя, одного из мэтров отечественной литературы Акима Тарази. Он также отметил, что в современном мире, несмотря на обилие источников информации, книга продолжает занимать особое место.

– Спустя столетия значимость книги для человечества не изменилась. Сегодня книга становится ключом к формированию интеллектуальной нации и сознательного общества во всем мире. В целом, все технологии, медицина, искусство, которыми мы пользуемся в наше время, – все это плоды чтения книг. Поэтому, как отметил Глава государства, книга должна стать духовной ценностью всей нации. В этом и заключаетсяглавнаяцель празднования Национального дня книги, – заявил Спикер Мажилиса.

В своем выступлении Ерлан Кошанов обозначил также актуальные проблемы отечественного книгоиздания, такие, как зависимость от внешнего рынка, невысокую долю литературы на казахском языке и другие.

– Президент на Национальном курултае подчеркнул, что «одним из главных направлений в работе идеологии является книгоиздание». В настоящее время государство уделяет приоритетное внимание этому направлению. В частности, вы знаете, что в проекте нового Налогового кодекса, который сейчас активно обсуждается в Парламенте, депутаты предложили освободить отечественных книгоиздателей от налога на добавленную стоимость (НДС). Надеемся, что по этому вопросу мы придем к общему решению с Правительством, – рассказал Председатель Мажилиса.

Он также отметил, что при поддержке Главы государства по всей стране модернизируется библиотечная сеть, параллельно повышаются зарплаты библиотекарям, ведутся работы по развитию цифровых библиотек. И это дает свои результаты. На сегодня в республике функционирует порядка 4 тысяч библиотек, постоянными пользователями которых являются более 5 миллионов человек, из которых пятая часть – дети.

Как лидер партии «AMANAT», Ерлан Кошанов упомянул также роль партийного проекта «KITAP – AMANAT», целью которого является всестороннее продвижение казахстанских книжных произведений. На сегодня при филиалах партии в рамках проекта открыто 24 центра во всех регионах страны. В них проводятся книжные выставки, встречи с авторами и другие мероприятия.

В завершение церемонии Спикер Мажилиса вручил главную награду конкурса – гран-при «Книга года». Ее в первом национальномконкурсе «Ұлттықкітап»получила президент издательства «Алматы кітап» Гаухар Саймасаева за серию «Қазақстан тарихитұлғалары».

Национальный конкурс проводился по 10 номинациям: «Лучшая книга для детей», «Лучший комикс», «Лучшая книга в направлении нон-фикшн», «Лучшая книга в жанре детектив», «Лучшая книга в жанре сатиры», «Лучшая иллюстрированная книга», «Лучшая переводная книга», «Лучшая книга в жанре фантастика», «Лучшее издательство» и Гран-при «Книга года». В церемонии награждения приняли участие министр культуры и информации Аида Балаева, заслуженные деятели культуры, общественные деятели, депутаты Парламента.