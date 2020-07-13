Общество
Спикер Сената: Для нас смерть каждого соотечественника – невосполнимая утрата
Председатель Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев выразил соболезнования родным и близким умерших от коронавируса казахстанцев, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента Республики Казахстан.

"Известно, что Глава государства объявил 13 июля Днём общенационального траура в память о гражданах, пострадавших от пандемии. Сегодня скорбит весь народ Казахстана. К сожалению, среди жертв пандемии оказались наши известные соотечественники, представители интеллигенции, государственные и общественные деятели, а также врачи, до последнего боровшиеся за жизни других людей. Для нас смерть каждого соотечественника -
невосполнимая утрата. В связи с этим, выражаю свои искренние соболезнования родным и близким погибших", - написал Маулен Ашимбаев на своей странице в Facebook.

Он выразил уверенность в том, что предпринимаемые меры позволят остановить распространение пандемии и побороть болезнь.

"Наш народ в своей истории преодолевал и более сложные испытания благодаря своему единству. Безусловно, в нынешнее время именно наша сплоченность позволит остановить распространение пандемии. Поэтому каждому из нас важно уделять внимание близким и выполнять все рекомендации специалистов. Мы должны вместе бороться за жизнь каждого гражданина!" - заключил спикер Сената.

Свои соболезнования также выразили депутатский корпус и Аппарат верхней палаты Парламента РК.

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