Спикер Сената: Для нас смерть каждого соотечественника – невосполнимая утрата
Председатель Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев выразил соболезнования родным и близким умерших от коронавируса казахстанцев, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента Республики Казахстан.
"Известно, что Глава государства объявил 13 июля Днём общенационального траура в память о гражданах, пострадавших от пандемии. Сегодня скорбит весь народ Казахстана. К сожалению, среди жертв пандемии оказались наши известные соотечественники, представители интеллигенции, государственные и общественные деятели, а также врачи, до последнего боровшиеся за жизни других людей. Для нас смерть каждого соотечественника - невосполнимая утрата. В связи с этим, выражаю свои искренние соболезнования родным и близким погибших", - написал Маулен Ашимбаев на своей странице в Facebook.
Он выразил уверенность в том, что предпринимаемые меры позволят остановить распространение пандемии и побороть болезнь.
"Наш народ в своей истории преодолевал и более сложные испытания благодаря своему единству. Безусловно, в нынешнее время именно наша сплоченность позволит остановить распространение пандемии. Поэтому каждому из нас важно уделять внимание близким и выполнять все рекомендации специалистов. Мы должны вместе бороться за жизнь каждого гражданина!" - заключил спикер Сената.
Свои соболезнования также выразили депутатский корпус и Аппарат верхней палаты Парламента РК.