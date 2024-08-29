Спикер Сената встретился с членами национальной паралимпийской сборной Казахстана

Сенат
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В рамках визита во Французскую Республику председатель Сената Казахстана, президент казахстанской Федерации бочча Маулен Ашимбаев встретился со спортсменами и тренерами Национальной паралимпийской сборной Казахстана

Фото: Н.Байбулин

Перспективы развития паралимпийских видов спорта также были обсуждены в ходе двусторонних встреч с президентом азиатского паралимпийского комитета Маджидом Рашидом и президентом международной спортивной федерации бочча Джоном Морганом.

На встрече с паралимпийцами Маулен Ашимбаев поздравил спортсменов с завоеванными лицензиями и вхождением в состав сборной Казахстана благодаря проявленными ими упорству, стойкости и мастерству. Такая самоотдача и усилия, по мнению президента казахстанской федерации бочча, являются показательным примером для молодежи. Он также подчеркнул, что в Казахстане вопросам поддержки граждан с инвалидностью уделяется приоритетное внимание. По поручению президента страны Касым-Жомарта Токаева в этом направлении проводится системная работа. Кроме того, в Астане построен Паралимпийский тренировочный центр, во всех регионах страны действуют специальные спортивные клубы и школы. В результате сегодня в национальной паралимпийской сборной насчитывается около тысячи спортсменов, количество завоеванных паралимпийских лицензий стабильно увеличивается, а число граждан, занимающихся параспортом в стране, достигло 60 тысяч.

«Хочу передать вам искренние слова поддержки президента Казахстана Касым-Жомарта Кемелевича Токаева. Сегодня в нашей стране в рамках политики главы государства многое делается для поддержки параспортсменов. Паралимпийские игры - это не просто соревнования, это торжество силы духа, стойкости, воли к преодолению любых трудностей. Вы доказываете, что границы существуют лишь в нашем сознании и нет преград для тех, кто верит в себя и упорно трудится. Каждый из вас – настоящий герой, преодолевший множество испытанийи достигший невероятных результатов. Несомненно, завоевание 33 путёвок в Париж - это и результат колоссального труда всего тренерского штаба. Впервые выигранные лицензии по параканоэ и паранастольному теннису также являются ярким свидетельством упорства и профессионализма ваших наставников. Все казахстанцы в эти дни будут следить за вашими выступлениями. Ваши семьи, друзья, все мы в эти дни будем вместе с вами: переживать, болеть и всячески вас поддерживать. Удачи вам, дорогие друзья! Желаю блестящих побед, новых рекордов и ярких впечатлений! Пусть Париж запомнит вас как настоящих героев!», – сказал Маулен Ашимбаев, обращаясь к спортсменам.

В ходе встречи с президентом международной спортивной федерации бочча Джоном Морганом Маулен Ашимбаев обсудил перспективы сотрудничества международной и казахстанской федераций бочча. Была отмечена важность предстоящего проведения в следующем году в Астане международных соревнований по бочча, которые считаются квалификационными, а результаты спортсменов, принявших в них участие, отражаются в мировом рейтинге.

«Наше сотрудничество с Международной спортивной федерацией бочча имеет важное значение для развития этого паралимпийского спорта в Казахстане. Выражаем признательность Международной спортивной федерации бочча за оказанное содействие в проведении чемпионата World Boccia Challenger 2025 в Астане. Эти соревнования, несомненно, будут способствовать развитию бочча в нашей стране, а также в Центральной Азии и продвижению важных ценностей инклюзивности», - отметил он.

Кроме того, Маулен Ашимбаев проинформировал собеседника о спортивных достижениях казахстанских боччистов и рассказал о планах Федерации на предстоящий год. В частности, было отмечено, что казахстанская Федерация бочча была основана в 2021 году, а на сегодняшний день уже имеет 10 региональных филиалов. Национальная сборная бочча состоит из 41 спортсмена, успешно выступающих в том числе и на международных соревнованиях.

В свою очередь, Джон Морган отметил эффективность проводимой казахстанской Федерацией работы и выразил готовность к дальнейшему укреплению сотрудничества.

В этот же день Маулен Ашимбаев также встретился с президентом азиатского паралимпийского комитета Маджидом Рашидом. Стороны обсудили реализацию совместных проектов и обменялись мнениями касательно развития паралимпийского движения в центральноазиатском регионе.

Первой в Паралимпиаду-2024 из национальной сборной Казахстана сегодня вступила паратаеквондистка Милана Красавцева. Выступающая в дисциплине К44, весовой категории 52 килограмма, в 1/8 одержала победу над соперницей из Доминиканской Республики. Поддержали первое выступление казахстанской спортсменки на Паралимпиаде и члены казахстанской делегации. Кроме того, Маулен Ашимбаев встретился с президентом всемирной федерации таэквондо Чунг Вон Чо.

#казахстан #Сенат #Ашимбаев #Париж #паралимпиада

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