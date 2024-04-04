Спикер Сената встретился с Папой Римским и принял участие в межрелигиозной конференции

Международное сотрудничество, Сенат
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Председатель Сената Маулен Ашимбаев с группой депутатов с рабочим визитом посетил Ватикан и Итальянскую Республику, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу палаты

Фото: Сенат

В рамках визита состоялась аудиенция у Папы Римского Франциска, а также прошло заседание круглого стола, организованного Дикастерией по межрелигиозному диалогу Ватикана и Секретариатом Съезда лидеров мировых и традиционных религий. Кроме того, сенаторы обсудили перспективы укрепления межпарламентского сотрудничества с депутатами Сената Парламента Итальянской Республики.

Приветствуя Папу Римского Франциска, Маулен Ашимбаев поблагодарил понтифика за аудиенцию и отметил, что значительный импульс укреплению дружественных отношений между Казахстаном и Ватиканом придал официальный визит президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Ватикан в январе этого года. Спикер Сената выразил признательность за всемерную поддержку Святым Престолом Съезда лидеров мировых и традиционных религий. Также Маулен Ашимбаев подчеркнул, что личное участие Папы Римского в работе VII Съезда способствовало дальнейшему укреплению глобального межрелигиозного диалога и развитию духовной дипломатии на международном уровне.

Со своей стороны, Папа Римский Франциск отметил, что Святой Престол поддерживает усилия Казахстана по продвижению идей мира и сотрудничества между представителями различных религий. Он также поделился воспоминаниями об участии в VII Съезде лидеров мировых и традиционных религий, проходившем в Астане.

«Наша сегодняшняя встреча предоставила нам прекрасную возможность вспомнить о VII Съезде лидеров мировых и традиционных религий, в котором я принял участие в Астане. Съезд является уникальной и хорошо себя зарекомендовавшей площадкой для продвижения диалога не только между религиозными лидерами, но и объединения мировых политиков, представителей культуры и медиа. Эта инициатива поистине достойна уважения и олицетворяет Казахстан, как страну встреч. Мне также удалось выразить свое доброе отношение к казахскому народу и во время встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в ходе его визита в Ватикан в январе этого года. Нам важно поддерживать друг друга в достижении гармонии между религиями, культурами и этническими группами, гармонии, которой по праву может гордиться ваша страна», – сказал в своем выступлении Папа Римский Франциск.

Также в рамках визита был организован круглый стол, посвященный вопросам экологии, глобального потепления и охраны окружающей среды. В своем выступлении Маулен Ашимбаев отметил, что особое внимание со стороны президента Казахстана уделяется переходу к зеленой экономике. Комплексная работа проводится в рамках национального законодательства, парламентской комиссии по мониторингу реализации национальных целей и задач в области устойчивого развития РК и других направлений.

Спикер Сената подчеркнул особое значение духовной дипломатии для решения актуальных вызовов современного мира.

«Деятельность Съезда лидеров мировых и традиционных религий сфокусирована на активном содействии объединению усилий религиозных лидеров, политиков и международных организаций в условиях актуальных вызовов современного мира. Духовные лидеры имеют значительное влияние не только на местном, но и на международном уровне. Объединившись, они могли бы оказать значительную помощь в решении вопросов изменения климата, неравенства, экстремизма, содействовать прекращению конфликтов и войн. Уверен, что все мы разделяем единые цели по построению лучшего будущего для нашей планеты и последующих поколений», – резюмировал председатель Сената.

Усиление взаимодействия по парламентской линии стало ключевой темой в беседе Маулена Ашимбаева со своим коллегой – председателем Сената Парламента Итальянской Республики Иньяцио Ла Русса.

«Италия является одним из ключевых стратегических партнеров Казахстана в Европейском Союзе. Между нашими странами налажен конструктивный политический диалог. Свидетельством этому является состоявшийся в начале этого года официальный визит президента Казахстана Касым-Жомарта Кемелевича Токаева в Италию. Этот визит придал мощный импульс экономическому и культурно-гуманитарному сотрудничеству наших стран», – сказал Маулен Ашимбаев, отметив важность дальнейшего укрепления межпарламентского взаимодействия.

В свою очередь, Иньяцио Ла Русса выразил поддержку демократическим преобразованиям и реформам, реализуемым в Казахстане в последние годы. Вместе с тем он подчеркнул важность дальнейшего укрепления отношений между двумя странами.

В ходе двусторонней встречи стороны также рассмотрели вопросы содействия расширению торгово-экономического, культурно-гуманитарного и инвестиционного сотрудничества. Обменялись стороны и мнениями по расширению партнерства по линии образования и туризма.

#Сенат #Маулен Ашимбаев #папа Римский

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