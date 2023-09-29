Спикер Сената встретился с жителями области Абай

Спикер Сената Маулен Ашимбаев встретился с депутатами маслихатов, общественностью и молодежью области Абай, а также принял участие в работе международной научной конференции. Основными темами встреч стали вопросы реализации поручений главы государства, новые задачи в законотворчестве и взаимодействие Сената с маслихатами, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената РК.

Фото: Н.Байбулин

Важной задачей совместной работы Сената и маслихатов, как отметил председатель палаты, является законодательное обеспечение реформ, инициированных президентом страны Касым-Жомартом Токаевым. В этой связи, Маулен Ашимбаев акцентировал внимание коллег на задачах, обозначенных главой государства в послании народу Казахстана, и призвал объединить усилия вокруг их реализации.

«Одним из основных приоритетов в работе Сената является развитие регионов и решение актуальных вопросов совместно с маслихатами. Как мы видим, проблем в регионах немало и большинство из них связаны с инфраструктурой, социальными объектами, реализацией государственных программ. В этой связи принят комплексный план социально-экономического развития области Абай до 2027 года. В реализации этих и других инициатив Сенат готов оказать всестороннее содействие и поддержку», – сказал Маулен Ашимбаев, обращаясь к участникам встречи.

Отмечая значимость системного взаимодействия депутатов всех уровней, важным направлением спикер палаты обозначил необходимость вовлечения депутатов маслихатов в законотворческую работу. Особое внимание также было уделено вопросу мониторинга исполнения законов и других НПА в регионах.

«По поручению главы государства в предстоящий период парламенту предстоит принять Налоговый, Бюджетный, Градостроительный и Водный кодексы. Кроме того, с начала года уже был принят ряд законов, нацеленных на повышение благосостояния граждан. Так, комплекс новых мер социальной поддержки казахстанцев содержит Социальный кодекс. Принципиальное значение для развития регионов, законодательного содействия решению системных проблем имеют Нацпроекты, утвержденные по инициативе главы государства. Поэтому важно выстроить системную работу по мониторингу хода реализации этих реформ и соответствующих законов», – добавил председатель палаты и остановился на деятельности депутатской группы «Өңір», а также Совета по взаимодействию с маслихатами.

В ходе встречи с депутатами и общественностью региона спикер Сената обратил особое внимание на историческую роль и значение региона, отметив важность совместной работы над раскрытием потенциала региона.

«Семей занимает особое место в истории нашей страны. Город по праву можно назвать историческим центром отечественной науки и образования, искусства и культуры. Эти места неразрывно связаны с наследием деятелей движения Алаш, которые внесли важнейший вклад в становление казахской государственности. Историческое решение президента страны Касым-Жомарта Кемелевича Токаева об образовании области Абай стало своевременным и придало значительный импульс развитию региона. Убежден, что у области большое будущее и хорошие перспективы», – отметил Маулен Ашимбаев.

Новую парадигму дальнейшего развития страны Маулен Ашимбаев обсудил с участниками научно-практической конференции «Шакаримовские чтения - 2023», посвященной 165-летию поэта и мыслителя Шакарима Кудайбердыулы. Спикер Сената рассказал об актуальности наследия Абая и Шакарима для воспитания будущих поколений и продвижения национальных ценностей в наши дни.

«Как отмечал президент страны Касым-Жомарт Кемелевич Токаев, для качественного развития нашей нации должны измениться наши повседневные жизненные установки. А в обществе должны утвердиться новые принципы и новые ориентиры. В этих условиях возрастает актуальность детального изучения наследия Шакарима. Если жизненным кредо каждого казахстанца станет высказывание мыслителя о том, что «…только честный труд, чистое сердце, трезвый ум могут обеспечить согласие в жизни людей, совершенство самого человека», то, я уверен, наша страна достигнет очень многого», – сказал Маулен Ашимбаев, остановившись и на ряде других концепций философа.

Вместе с тем, в рамках поездки в регион спикер Сената встретился с активной молодежью области, коллективами Центра абилитации и реабилитации для лиц с инвалидностью, Университета имени Шакарима, Alikhan Bokeihan University, ознакомился с деятельностью ГКП «Теплокоммунэнерго» и планами городских властей по благоустройству областного центра. Кроме того, сенаторы, во главе со спикером Палаты посетили государственный историко-культурный и литературно-мемориальный заповедник-музей Абая «Жидебай-Бөрілі», а также возложили цветы к памятнику Абая.