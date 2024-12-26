Спикер Сената выразил соболезнование близким погибших в авиакатастрофе над Актау

Спикер Сената Маулен Ашимбаев, предваряя обсуждение повестки пленарного заседания, выразил соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе над Актау, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Сената

«Авиакатастрофа, произошедшая вчера в Мангистауской области, поразила всех нас. К сожалению, в результате аварии погибли члены экипажа и пассажиры. Среди них есть граждане Казахастана. В этой связи выражаем соболезнования родным и близким всех погибших», - сказал Ашимбаев.

Он напомнил, что в связи с чрезвычайной ситуацией по поручению президента Касым-Жомарта Токаева была создана государственная комиссия, которая уже приступила к работе и в рамках спасательной операции были приняты необходимые меры.

Напомним, накануне в полдень МЧС сообщило о том, что самолет рейса Баку - Грозный упал в Актау.

По данным МЧС, на борту самолета находилось 67 человек, включая 5 членов экипажа. Из них 42 – граждане Азербайджана, 16 граждан России, 6 граждан Казахстана и 3 гражданина Кыргызстана. Пока точных данных о погибших нет.

Как сообщалось ранее, в Казахстане создана правительственная комиссия по расследованию причин авиапроисшествия. Представители Азербайджана направились в Казахстан для расследования ЧП.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнование главе Азербайжджана, он также поручил держать на особом контроле работу с пострадавшими гражданами и оказать необходимое содействие правительствам соседних стран.

По данным МЧС, в результате происшествия госпитализированы 29 человек, включая 3 детей. По данным Минздрава, на месте происшествия было 4 погибших.

Из доставленных в больницу 15 граждан Азербайджана, 9 граждан России, 2 гражданина Кыргызстана, гражданство 3 человек уточняется.

Министерство по чрезвычайным ситуациям РК предоставило информацию по гражданам Республики Казахстан, погибшим в авиакатастрофе.