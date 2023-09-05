Опубликованы списки казахстанцев, объявленных банкротами

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C 4 сентября в Казахстане начали публиковать списки граждан, объявленных банкротами, передает корреспондент Кazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу комитета государственных доходов министерства финансов РК.

По данным КГД, уже сегодня признаны банкротами 309 казахстанцев на сумму 435 млн тенге (данные кредитного бюро).

Они получили SMS-уведомления по 1414 о завершении процедуры внесудебного банкротства и признания банкротом. Сведения по банкротам размещены на сайте eGov.kz.

В ведомстве детализировали, что "среди признанных банкротами 22 являются получателями государственной адресной социальной помощи и 232 не могли погашать свои долги по кредитам более 5 лет. Средний возраст признанных банкротами физических лиц составляет 40 лет. Самым молодым банкротом на сегодняшний день является 23-летний житель Кызылординской области с суммой долга более 1 млн тенге. А самым пожилым банкротом стал 65-летний житель Мангистауской области, у которого спишется задолженность более чем в 3 млн тенге".

Эти граждане освободились от обременительного долга. Однако признанные банкротами казахстанцы не смогут получить новые кредиты в течение 5 лет. Кроме того, в отношении них будет проводиться финансовый мониторинг на протяжении трех лет.