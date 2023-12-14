Спорт и труд рядом идут!

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Алим Анапьянов

Турниром по футзалу среди работников алматинских масс-медиа отметили 35-летие газеты «Алматы ақшамы».

Организатором выступило ТОО «Алматы ақпарат». Отрадно отметить, что такие мероприятия проводятся в году несколько раз и всегда вызывают интерес у журналистов, в том числе и тех, кто отдал этому ремеслу долгие годы. Один из них – капитан сборной команды телерадио­корпорации «Казахстан» Мейрхан Аширимбетов.

– В самом крупном мегаполисе страны проводятся соревнования по различным видам спорта среди работников СМИ. Большой популярностью пользуется футбол. Сегодня мы отмечаем очередную дату «Алматы ақшамы», которая многие годы приносит в дома алматинцев добрые вести, радует своей неповторимос­тью и правдивостью. Кстати, на их счету и турниры по бильярду, мини-футболу. Во всех этих состязаниях принимала участие наша команда, которая зарекомендовала себя, как один из лидеров среди журналистских коллективов. Но у нас есть и достойные соперники, – сказал он.

И мэтр телевидения оказался прав. Борьба на турнире была бескомпромиссной. Победителем стала сборная команда блогеров «Ардагер», на втором месте – коллектив «31-го канала», а тройку лидеров замкнули представители телерадиокорпорации «Казахстан». Им вручены кубки, денежные призы и грамоты.

Отметим также команды, которые не смогли подняться на пьедестал. Это коллективы «Қазақ газеттері» и «Алатау ақпарат». Каждую свою встречу они провели на высоком уровне, порой нехватку мастерства компенсируя волевыми качествами.

Организаторы наградили специальными призами и лучших игроков. Лучшим вратарем признан Азиз Тас­таев из команды ТРК «Казах­стан». ­Самым надежным защитником выбран Айдос Калжанов («Қазақ газеттері»). Лучшим бомбардиром стал Дастан Сакенов («Ардагер»), который забил семь голов. А лучшим нападающим признан Ержан Жунис («31-й канал»).

#турнир #Алматы #СМИ #журналисты #футзал #Алматы ақпарат

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