Спортивный мегаполис

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Айгуль Турысбекова

До конца 2024 года в Алматы откроют три физкультурно-оздоровительных комплекса.

фото из архива "КП"

По информации управления спорта городского акимата, в Алматы спортом занимаются 924 тыс. жителей – около 42% горожан. Годом ранее этот показатель составлял 37%. В 2023-м было проведено в общей сложности около 3 тыс. спортивно-массовых мероприятий.

Всего в Алматы функционируют 3 703 спортивных объекта, и работа по развитию инфраструктуры продолжается. Так, в 2024 году в мегаполисе планируется открыть три физкультурно-оздоровительных комплекса (ФОК) – в Турксибском, Медеуском, Алатауском районах. Новые объекты смогут принимать в общей сложнос­ти более 2 тыс. человек ежедневно.

Также ведется разработка проект­но-сметной документации четырех ФОКов, спортивного центра для лиц с ограниченными возможностями, легкоатлетического манежа. Намечена модернизация ВСК «Медеу» и Центрального стадиона.

В 2023 году бесплатными спортивными секциями было охвачено свыше 31 тыс. детей по 64 видам спорта. Созданы школьные и студенческие лиги по командным видам спорта (мини-футбол, баскетбол, волейбол) с общим охватом более 32 тыс. человек.

#Спорт #Алматы #модернизация #спорткомплексы

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