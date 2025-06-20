Государственная служба – это не просто профессия, это постоянный нравственный выбор, требующий от государст­венного служащего внутренней зрелости и преданности общест­венным интересам. Современные реалии предъявляют к госслужащим не только высокие требования в части профессионализма, но и предполагают наличие устойчивых нравственных ориентиров.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Особенно это значимо на фоне курса «Закон и Порядок», объявленного Главой государства и ставшего фундаментом современной государственной политики. В рамках этого курса антикоррупционная устойчивость становится центральным элементом профессионального стандарта.

Несмотря на многолетние усилия в области законодательства и контроля, реальная борьба с коррупцией требует большего, чем просто соблюдения норм. Проблема заключается в том, что формальный подход не обеспечивает подлинной добропорядочности. Настоящая антикоррупционная культура формируется тогда, когда соблюдение закона становится результатом внутренней убежденности, а не страха перед наказанием.

Согласно исследованиям ОЭСР, эффективность антикоррупционных систем гораздо выше, когда упор делается не на репрессии, а на формирование устойчивых моральных ориентиров, развитие осознанности и поддержку служащих в сложных ситуа­циях. Это требует переосмысления самой природы государственной службы как среды, где моральная устойчивость и способность противостоять коррупции становятся нормой, а не исключением.

Международная практика подтверждает, что антикоррупционная устойчивость формируется на пересечении таких направлений, как этическое образование, институциональная защита и поощрение добропорядочного поведения. Этическое образование направлено на развитие критического мышления и способности к моральной самооценке, институциональные гарантии обеспечивают защиту честных госслужащих от внешнего давления, а системы поощрения способствуют укреплению мотивации к добропорядочному поведению.

Так, в Сингапуре система антикоррупционной устойчивости базируется на высоких стандартах подбора персонала, прозрачной системе продвижения. В Канаде и Новой Зеландии акцент сделан на профилактике через обучение, диалоге и поддержке лиц, сообщающих о нарушениях. В Эстонии особое внимание уделяется цифровым инструментам контроля и самодиагностики антикоррупционной культуры в организациях.

В странах ОЭСР в последние годы набирают популярность поведенческие подходы – кейс-методы, моделирование реальных этических дилемм, наставничество и развитие «этического лидерства». Эти меры помогают укрепить внутреннюю мотивацию служащих и развивать устойчивость к неформальному давлению со стороны.

В Казахстане в рамках реализации Концепции антикоррупционной политики на 2022–2026 годы Агентством РК по противодействию коррупции внедрен проект Integrity Check – комплексная система оценки добропорядочности государственных служащих. Этот механизм направлен на минимизацию рисков, связанных с нарушением этических норм, а также на повышение прозрачности и ответственности в системе госслужбы. Помимо превентивной функции Integrity Check способствует формированию культуры честности и прозрачности в гос­аппарате.

Однако, несмотря на значительные достижения, сохраняются отдельные системные барьеры, затрудняющие формирование устойчивой антикоррупционной культуры в государственной службе. Во-первых, наблюдается недостаточное развитие культуры этического диалога внутри гос­органов – многие сотрудники не в полной мере осознают границы допустимого поведения вышестоящим руководством или испытывают затруднения при обсуждении этически чувствительных тем.

Во-вторых, сохраняются опасения возможных репутационных или карьерных последствий для сотрудников, проявляющих инициативу в противостоянии коррупционным практикам. Эта проблема усугубляется недостаточностью механизмов защиты информаторов. В-третьих, антикоррупционная устойчивость редко учитывается при карьерном продвижении, что снижает мотивацию к соблюдению высоких этических стандартов.

Для последовательного укреп­ления антикоррупционной устойчивости на госслужбе целесообразно рассмотреть реализацию следующих мер. Первое – интеграция этического компонента в оценку деятельности госслужащих. При аттестации и продвижении по службе должны учитываться такие параметры, как соблюдение норм, поведение в неформальных ситуациях, ориентированность на общественные интересы.

Второе – внедрение коучинга как формы практико-ориентированного обучения. В отличие от традиционных лекционных форматов групповое коучинговое сопровождение позволяет развивать у госслужащих навыки этического саморефлексивного анализа, устойчивости к моральным дилеммам, стрессу и внешнему давлению.

Работа с реальными ситуациями способствует формированию поведенческой устойчивости и способности принимать решения в условиях этических противоречий. Это особенно важно для молодых специалистов и сотрудников, работающих в зонах высокого риска.

Третье предложение – развитие системы непрерывного обучения на основе анализа практических кейсов, например в форматах тренингов или фасилитационных сессий. Также эффективно использовать peer-to-peer взаимо­действие и наставничество, обеспечивая тем самым устойчивое развитие компетенций сотрудников в реальных условиях работы.

Реализация подхода, ориентированного на антикоррупцион­ную устойчивость, не только снизит уровень коррупции, но и укрепит доверие населения к институтам власти, улучшит международный имидж, повысит инвестиционную привлекательность, сформирует новое поколение государственных служащих – компетентных, этически зрелых и ориентированных на благо общества.