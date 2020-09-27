Общество
Сразу 10 штормовых предупреждений по Казахстану объявили синоптики на 27 сентября
Штормовые предупреждения на воскресенье объявлены по десяти областям и городам республиканского значения в Казахстане, передает Kazpravda.kz.

По информации "Казгидромета" 27 сентября в Мангистауской области местами ожидается ветер восточный 15-20 м/с. Вероятность шторма 85-90%

В Атырауской области 27 сентября местами ожидается ветер восточный 15-20 м/с. Вероятность шторма 85-90%.

Ночью 27 сентября в горных районах Туркестанской области ожидаются на почве заморозки 2 градуса. Вероятность 90-95%

В Жамбылской области 27-29 сентября местами ожидается туман, северо-восточный ветер 15-20 м/с. Ночью и утром 27-29 сентября местами сохраняются заморозки 1-3 градуса. Вероятность 90-95%.

27 сентября в Костанайской области местами ожидается туман. Ночью местами заморозки 2 градуса. Вероятность 90-95%.

В Нур-Султане 27 сентября ночью и утром ожидается туман. Вероятность 90 %.

Ночью 27-29 сентября в Алматинской области местами сохраняются заморозки 1-3 градуса. г. Талдыкорган: ночью 27-29 сентября сохраняются заморозки 1-3 градуса. Вероятность 90-95%.

27-28 сентября в Акмолинской области местами ожидается туман. Вероятность 85-90 %.

27 сентября в Карагандинской области местами ожидается туман. Ветер северо-восточный, днем местами 15-20 м/с. Ночью 27 сентября местами сохраняются заморозки 2 градуса. г. Караганда: ночью 27 сентября ожидается туман. Вероятность 70-75%.

27-28 сентября в Северо-Казахстанской области местами ожидается туман. г. Петропавловск: 27-28 сентября ночью и утром туман. Вероятность 90-95 %.

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