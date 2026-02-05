фото предоставлено пресс-службой областного акимата

В Зерендинском и Сандыктауском районах долгожданное событие произошло для 20 семей из категорий «неполные семьи», «дети-сироты» и «семьи, воспитывающие детей с инвалидностью», сообщила пресс-служба областного акимата.

Счастливых новоселов в Зеренде и Сандыктау поздравил заместитель акима области Досулан Айтбаев.

– Вручение вам ключей от жилья – это результат системной работы. Поручения Президента четко определяют приоритеты социальной политики – это забота о тех, кто особенно нуж­дается в поддержке государства. За два года более пяти тысяч акмолинских семей из категории СУСН получили квартиры. Сегодняшнее событие – яркий пример реализации политики Главы государства, направленной на повышение качества жизни казахстанцев, – сказал Досулан Айтбаев.

Новые дома построены с учетом современных требований к качеству и комфорту жилья. Квартиры просторные и светлые, с большими окнами и удобной планировкой жилых зон.

Новый дом в селе Зеренда удобно расположен в самом центре населенного пункта. А в селе Балкашино Сандыктауского района новый 16-квартирный дом стал вторым жилым комплексом, введенным в экс­плуатацию в рамках государственной программы поддержки социально уязвимых категорий населения.

Запомнится этот день и для 11 семей Бурабайского района. Им заветные ключи вручала замес­титель акима области Алтынай Амренова. В городе Щучинске новоселы получили квартиры в чистовой отделке в ЖК «Атамекен групп», в поселке Бурабай – в ЖК «Табиғат». Оба комплекса расположены в шаговой доступности от социальных объектов.

Среди получателей жилья – многодетная мама Дилбара Жусупова из поселка Бурабай. Ее большая семья, в которой подрастают семеро детей, переедет в свою трехкомнатную квартиру площадью более 100 кв. м.

– Я благодарна государству за просторную и уютную квартиру, о которой мы мечтали, – говорила многодетная мама. – Мои дети сегодня счастливы и довольны.