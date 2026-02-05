Сразу 31 семья получила ключи от квартир

Хорошая новость
121
Раушан Утеулина
собственный корреспондент по Акмолинской области

Жителям районов, относящимся к социально уязвимым категориям­ населения, вручили ключи новых арендных квартир.

фото предоставлено пресс-службой областного акимата

В Зерендинском и Сандыктауском районах долгожданное событие произошло для 20 семей из категорий «неполные семьи», «дети-сироты» и «семьи, воспитывающие детей с инвалидностью», сообщила пресс-служба областного акимата.

Счастливых новоселов в Зеренде и Сандыктау поздравил заместитель акима области Досулан Айтбаев.

– Вручение вам ключей от жилья – это результат системной работы. Поручения Президента четко определяют приоритеты социальной политики – это забота о тех, кто особенно нуж­дается в поддержке государства. За два года более пяти тысяч акмолинских семей из категории СУСН получили квартиры. Сегодняшнее событие – яркий пример реализации политики Главы государства, направленной на повышение качества жизни казахстанцев, – сказал Досулан Айтбаев.

Новые дома построены с учетом современных требований к качеству и комфорту жилья. Квартиры просторные и светлые, с большими окнами и удобной планировкой жилых зон.

Новый дом в селе Зеренда удобно расположен в самом центре населенного пункта. А в селе Балкашино Сандыктауского района новый 16-квартирный дом стал вторым жилым комплексом, введенным в экс­плуатацию в рамках государственной программы поддержки социально уязвимых категорий населения.

Запомнится этот день и для 11 семей Бурабайского района. Им заветные ключи вручала замес­титель акима области Алтынай Амренова. В городе Щучинске новоселы получили квартиры в чистовой отделке в ЖК «Атамекен групп», в поселке Бурабай – в ЖК «Табиғат». Оба комплекса расположены в шаговой доступности от социальных объектов.

Среди получателей жилья – многодетная мама Дилбара Жусупова из поселка Бурабай. Ее большая семья, в которой подрастают семеро детей, переедет в свою трехкомнатную квартиру площадью более 100 кв. м.

– Я благодарна государству за просторную и уютную квартиру, о которой мы мечтали, – говорила многодетная мама. – Мои дети сегодня счастливы и довольны.

#Акмолинская область #квартиры #новоселье #районы #ключи

Популярное

Все
Самая большая ценность
В Казахстане начнут производить алюминиевые колесные диски
Подписан меморандум о создании нового производства
Реализация поручений Президента: новая генерация и инвестиции меняют энергосистему Казахстана
Ерлан Утегенов назначен заместителем Генпрокурора РК
Две медали завоевал Казахстан на чемпионате Азии по пулевой стрельбе
В АФМ сделали заявление по делу блогеров Жанабыловых
Депутаты поддержали проект новой Конституции
Не временная кампания, а современная идеология
На этапе кардинальных преобразований
Признание мудрого руководства
Председатель ФПРК: «Новая Конституция – закон, в котором ценность человека выше системы»
В Нацархиве открыли личный фонд Шерхана Муртазы
Казахстанцы завоевали три медали на турнире по таеквондо в ОАЭ
Семеро армейцев выступят за Казахстан на Зимней Олимпиаде в Италии
Общие духовные ценности объединяют народы
Приоритеты двусторонней повестки
Проверка готовности к паводкам
Отменены фиктивные решения акимов
Снова видеть!
Будет построена объездная дорога
Семь девушек приняли присягу в Нацгвардию
В Павлодаре открыли вторую школу по нацпроекту
Над Аляской взошли сразу четыре солнца
Бизнесмены Вьетнама готовы торговать и инвестировать
Притяжение Земли
О погоде в Казахстане на первые дни февраля сообщили синоптики
Буханка хлеба по 70 тенге
Финансовая дисциплина и медицина доверия
Объявлены победители премии «Грэмми – 2026»
Установлены лимиты орошения
Новая Конституция – идеологический и правовой фундамент Справедливого Казахстана
Нерушимость границ и единая нация: что предлагают вписать в преамбулу Основного закона
Болельщиков станет больше
Кейс Карачаганака или как выстраивать отношения с инвесторами по-новому
YouTube начал удалять низкокачественный ИИ контент
«Я бы расплакалась от такого внимания»: учитель из Алматы – о поздравлении Президента
Аплодисменты, аплодисменты…
Курьеров обманывали в Уральске
Искусство, которое лечит
Вблизи побережья Алаколя обнаружен средневековый караван-сарай
В Нацгвардии начался новый учебный период
Сюрприз на церемонии присяги
Вскрыта вторая допинг-проба боксера Жанибека Алимханулы
В воинской части 6505 около 400 солдат приняли воинскую присягу
Гвардейцы завоевали медали на Чемпионате Азии AMMA в Китае
В Астане начали набор на бесплатные курсы казахского языка для взрослых
Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области
Какие изменения ждут Атырау?
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
В Семее открылся цех по выпуску молочной упаковки
Жайлаутобе – одна из оборонительных крепостей кангюев?
С февраля в РК введут обязательную маркировку моторных масел
Казахстанцев предупредили о гонконгском гриппе
Сильные морозы снова нагрянут в Казахстан
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека
Покоритель космических высот
С новыми тарифами предложено подождать
Опубликован рейтинг богатейших людей мира 2026 года
В Атырау формируется вагоностроительный кластер

Читайте также

Дали служебное жилье
Юные акмолинцы заявили о себе на JuniorSkills
Без отрыва от производства
Полсотни семей получили ключи от квартир

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]