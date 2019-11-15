Культура
Сразу три казахстанских фильма попали в лонг-лист "Золотого глобуса"
Ассоциация иностранной прессы Голливуда, вручающая премию "Золотой Глобус", опубликовала полный список претендентов в номинации "Лучший фильм на иностранном языке". В нем оказались сразу три картины киностудии "Казахфильм": "Шыракшы /Хранитель" (реж. Ермек Турсунов), "Томирис" (реж. Акан Сатаев) и "Тренинг личностного роста" (реж. Фархат Шарипов), передает Kazpravda.kz со ссылкой на АО "Казахфильм".   

В лонг-лист номинантов на "Золотой глобус" вошли 93 картины на иностранном языке из 65 стран. Шорт-лист в этой категории объявят 9 декабря 2019 года.

Фильм "Шыракшы/Хранитель", который выходит в казахстанский прокат в начале следующего года, рассказывает историю солдата, возвращающегося с войны. В руках у него старый кинопроектор с фильмами, подарок от спасенного старика немца. Герой фильма не расстанется с кинопроектором до конца своих дней.

Историческая лента "Томирис" посвящена событиям VI в. до н.э. и рассказывает историю жизни великой царицы степи – легендарной Томирис.

Драма "Тренинг личностного роста" рассказывает историю 40-летнего банковского клерка Каната, переживающего кризис среднего возраста. Изменить его взгляды на жизнь не под силу даже известному коуч-тренеру. Для крутого поворота в судьбе героя нужна лишь случайная встреча с давним знакомым Данияром.

77-я церемония награждения "Золотого Глобуса" пройдет в ночь с 5 на 6 январям 2020 года.

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