Среди пассажиров самолета, потерпевшего крушение в Шереметьево, казахстанцев нет – МИД РК

На борту самолета, потерпевшего крушение в московском аэропорту Шереметьево, граждан Казахстана нет. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел РК, передает Kazpravda.kz
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«По предварительной информации Следственного комитета РФ, на борту самолета, потерпевшего крушение в московском аэропорту Шереметьево, граждан Казахстана нет», - говорится в сообщении МИД.
В министерстве выражают соболезнования родным и близким погибших в этой трагедии.
Напомним, сорок один человек погиб в результате катастрофы
самолета Sukhoi Superjet 100 компании "Аэрофлот" в аэропорту Шереметьево.
Пассажирский самолет Москва – Мурманск вернулся в аэропорт Шереметьево из-за возгорания на борту.
Источник в Росавиации заявил, что при посадке стойки самолета подломились и после этого загорелись двигатели. Ранее источник в экстренных службах сообщал, что причиной пожара могла стать неисправность электрооборудования.
Обстоятельства и причины произошедшего выясняются.