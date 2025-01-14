Срок действия платежных карточек сократят для нерезидентов РК

Госуслуги,Банки и финансы
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Мера позволит исключить риск использования банковских услуг в незаконном обороте наркотиков и цифровых активов

Фото: Kazpravda.kz / Юрий Беккер

Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка приняло постановление о внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты РК по вопросам регулирования деятельности финансовых организаций, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу госоргана

Сообщается, что для минимизации рисков использования банковских услуг в сфере незаконного оборота наркотиков и цифровых активов в требования к правилам внутреннего контроля внесены следующие поправки:

- установлены требования к банкам по автоматизации выявления операций, имеющие характеристики, соответствующие типологиям, схемам и способам легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма, утвержденным госорганом, осуществляющим финансовый мониторинг, связанных с:

1) незаконным производством, оборотом и (или) транзитом наркотиков;

2) осуществлением платежей и переводов денег в пользу бирж цифровых активов, не являющихся участниками Международного финансового центра «Астана», перечень которых формируется уполномоченным органом;

3) осуществлением платежей и (или) переводов денег в пользу электронного казино и интернет-казино.

- установлены ограничения по сроку действия платежных карточек для нерезидентов РК – 12 месяцев;

- сокращено количество платежных карт на одного клиента.

 

#карточки #активы #резиденты

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