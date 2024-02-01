Продлен срок приема документов на зачисление детей в первый класс

Образование
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Дана Аменова
Корреспондент

По просьбе родителей и общественности Минпросвещения внесло изменения в правила приема в образовательные организации, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По информации ведомства, если ранее срок приема в первый класс осуществлялся с 1 апреля по 1 августа, то теперь прием документов в первый класс от родителей или иных законных представителей ребенка будет проходить в период с 1 апреля по 31 августа текущего календарного года.

Также снято ограничение на перевод из школы в школу только в период каникул. Таким образом, согласно новым правилам есть возможность перевода детей из школы в школу в течение учебного года по месту жительства.

— Срок приема заявлений обучающихся в десятый класс изменен с 15 августа на 31 августа в связи с тем, что период приема в организации технического и профессионального образования заканчивается 25 августа, — пояснили в министерстве. 

Также в Минпросвещения добавили, что обучающиеся, не зачисленные в колледжи, имеют возможность беспрепятственно продолжить обучение в 10-11 классах школы. 

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