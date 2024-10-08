Срок за убийство: подросток ударом в грудь убил сверстника

Суд
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Его действия квалифицировали как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних Кызылординской области рассмотрено уголовное дело в отношении несовершеннолетних подсудимых К. и Ж., передает Kazpravda.kz

Они обвинялись по части 3 уголовной статьи «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего», части 2 уголовной статьи 293 - «Хулиганство».

Установлено, что учащиеся 10-х классов К. и Ж. села Кодаманова Шиелийского района собрались вместе со своими одноклассниками, разговаривали друг с другом, утверждали, что учащиеся 9-го класса проявляют неуважение. Под этим предлогом подсудимый Ж. ударил по лицам учеников 9 класса, стоявших в одном ряду.

Подсудимый К. продолжил это действие и нанес потерпевшему А. однократный сильный удар кулаком в грудь. Потерпевший получил рефлекторную остановку сердца, в результате чего скончался от серьезных телесных повреждений.

Подсудимый К. частично признал предъявленное ему обвинение. Подсудимый Ж. полностью признал предъявленное ему обвинение.

Согласно заключению экспертизы установлено, что от удара подсудимого К. потерпевшему была причинена физическая травма тяжелой степени «рефлекторная остановка сердца от закрытой травмы грудной клетки, острая сердечно-сосудистая недостаточность».

По приговору суда несовершеннолетний подсудимый К. признан виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи уголовной статьи «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего», ему назначено наказание в виде 6 лет 8 месяцев лишения свободы.

Кроме того, подсудимые К. и Ж. освобождены от уголовной ответственности в соответствии с ч. 1 ст. 68 УК за совершение уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1) ч. 2 ст. 293 УК, в отношении которых производство по данной части уголовного дела прекращено.

Приговор не вступил в законную силу.

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