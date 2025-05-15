США и Катар подписали контракты на $1,2 трлн

Международное сотрудничество,В мире
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

США и Катар подписали соглашение о сотрудничестве в экономической сфере на сумму в $1,2 трлн. Об этом говорится в заявлении Белого дома, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Интерфакс

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«Сегодня президент США Дональд Трамп подписал соглашение с Катаром, которое приведет к экономическому сотрудничеству объемом минимум $1,2 трлн», - отмечается в документе.

«Также Трамп объявил о контрактах общей суммой в $243,5 млрд между США и Катаром, включая исторические поставки самолетов Boeing и двигателей компании GE Aerospace для Qatar Airways», - говорится далее.

Так, Катар закупит у США 210 лайнеров моделей Boeing 787 Dreamliner и Boeing 777X, с двигателями от GE Aerospace.

Согласно документу, также компания Raytheon заключила с Дохой договор на $1 млрд на поставку систем борьбы с беспилотниками FS-LIDS: Катар станет первым иностранным оператором этого оружия. В свою очередь General Atomics должна поставить Катару беспилотники MQ-9B на $2 млрд.

Также Вашингтон и Доха намерены продолжать укреплять партнерство в сфере обороны, в связи с этим выделить $38 млрд, в том числе на укрепление ПВО, безопасности на море и на функционирование военно-воздушной базы "Аль-Удейд".

В Белом доме напомнили, что торговля США и Катара в 2024 году составила $5,64 млрд, из которых $3,8 млрд приходится на экспорт США и $1,8 млрд на импорт из Катара

 

#сотрудничество #экономика #США #Катар

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