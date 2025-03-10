США отменили 83% программ USAID

США
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Об этом сообщил госсекретарь Марко Рубио

Иллюстративное фото: kazpravda.kz/Адильбека Тауекелова

По его словам, отменены 5200 контрактов, в рамках которых «десятки миллиардов долларов» были потрачены на цели, не отвечающие национальным интересам США, передает Kazpravda.kz со ссылкой на телеграмм канал Медуза.

В некоторых случаях, добавил Рубио, эти деньги были потрачены во вред интересам страны. 

Остальные 17% или около 1000 оставшихся программ теперь будут «более эффективно» управляться Госдепартаментом.

Дональд Трамп в первый день на посту президента заморозил помощь USAID иностранным государствам на 90 дней, чтобы проверить, насколько программы агентства соответствуют «американским ценностям» и целям внешней политики США. Как сообщалось, власти США планируют сократить число сотрудников агентства с 10 тысяч до менее чем 300.

 

#США #Трамп #USAID

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