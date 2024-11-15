Стабфонд заполнен

Всего собрано 140 тыс. тонн продукции. По данным областного управления сельского хозяйства и земельных отношений, в этом году планировалось засеять 10 825 га. Однако в результате паводка более 5,5 тыс. га посевных площадей оказались под водой, и посевная площадь была сокращена до 5 260,7 га. Как рассказал руководитель отдела областного управления сельского хозяйства и земельных отношений Азат Капанов, несмотря на чрезвычайную ситуацию в регионе, аграрии решили рискнуть и проделали большую работу. В результате удалось засеять 600,1 га картофеля, 1 542,1 га овощей, 937,3 га бахчевых культур и 2 181,2 га кормов. В стабилизационный фонд собрано 5 690 тонн продукции. В целом в уборочной кампании было задействовано 600 человек и 450 единиц сельскохозяйственной техники.