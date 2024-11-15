Стабфонд заполнен

Сельское хозяйство
13
Серик Кабдулов
собственный корреспондент по Атырауской области

В Атырауской области все районы завершили уборочную кампанию.

фото из архива автора

Всего собрано 140 тыс. тонн продукции. По данным областного управления сельского хозяйства и земельных отношений, в этом году планировалось засеять 10 825 га. Однако в результате паводка более 5,5 тыс. га посевных площадей оказались под водой, и посевная площадь была сокращена до 5 260,7 га. Как рассказал руководитель отдела областного управления сельского хозяйства и земельных отношений Азат Капанов, несмотря на чрезвычайную ситуацию в регионе, аграрии решили рискнуть и проделали большую работу. В результате удалось засеять 600,1 га картофеля, 1 542,1 га овощей, 937,3 га бахчевых культур и 2 181,2 га кормов. В стабилизационный фонд собрано 5 690 тонн продукции. В целом в уборочной кампании было задействовано 600 человек и 450 единиц сельскохозяйственной техники.

#овощи #урожай #стабфонд

Популярное

Все
Врачи приближают заветные мечты тысяч семей
Маленькие кусочки меди и серебра хранят тайны
За язык никто не тянет
Тише будь
Трубы, пригодные для воды и газа
Человеком остаться поможет любовь
Нарушители правил всегда под контролем
Дело жизни Ибрагима Кальпенова
Усилены меры профилактики
Эволюционирует «ныряющая» нить
Казахской государственности – 12 веков, 12 столетий
Директоров школ и завучей в Караганде лишили доплаты
До золота рукой подать
Больничный теперь не подделаешь
Мы будем привлекать инвестиции в туристическую отрасль ВКО для ее продвижения на международном уровне
Движение ограничили на трассе в Карагандинской области
Шесть рейсов не могут вылететь из аэропорта Астаны
Первый приговор по делу о вовлечении школьницы в секс-рабство вынесли в Кызылорде
На трассе Балхаш – Сарышаган задержали военного с крупной партией наркотиков
Строительство завода будет возобновлено
Адлет Барменкулов покидает пост президента КФФ
Чувство – главное оружие поэта
Санжар Адилов назначен заместителем министра внутренних дел РК
В Египте перевернулся автобус с туристами из Казахстана
Успешные педагоги вдохновляют на успех
Михаил Шайдоров остановился в шаге от медали
Нацбанк внес изменения в ипотечную программу «7-20-25»
«Зеленой» энергии становится все больше
Еще одну автодорогу отремонтируют в Казахстане
Не попасть в ловушку кибервора
Водителя арестовали из-за стикера на госномере в Жамбылской области
Второе рождение трассы
Продукцию из четырех областей везут на очередную ярмарку в Астану
Более 30 лет «пряничный домик» привлекает горожан и туристов в Семее
Отключения света и подачи воды стали обыденным явлением в Алматинской области
Реконструкция близится к завершению
Премий для госслужащих больше не будет
Пассажир в Шымкенте – «заяц» поневоле?
Обувная фабрика мощностью 200 тысяч пар в год появится в Шымкенте
Россельхознадзор нарушает условия Договора о ЕАЭС - депутат Ходжаназаров
Чеченка с казахской душой
Ставки по депозитам населения снижаются – аналитики
Этот день изменил судьбу
Какой должна быть новая концепция национальной истории
Восстановить утраченную популяцию куланов в Костанайской области пытаются ученые
Последняя в этом году сельскохозяйственная ярмарка проводится в Астане
Метель и гололед прогнозируются в Казахстане до пятницы
В Казахстане утвердили нормы потребления тепловой энергии
Резкое похолодание ожидается в Казахстане в эти выходные
Засоряют Большой Алматинский канал

Читайте также

С чего начинается «Родина»
177 тысяч тонн зерна смогут разместить на частных элеватора…
«Гибнет урожай, выращенный кровью и потом наших фермеров» –…
Крупнейший тепличный комплекс строится в Шымкенте

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]