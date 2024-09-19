Стабильный ресурс будущего

В Евразийском национальном университете им. Л. Н. Гумилева состоялось заседание «круглого стола» на тему «Преимущества применения мирного атома». Эксперты поделились своим видением относительно подготовки кадров для АЭС, энергетической безо­пасности и стадий подготовки проекта в случае одобрения решения о строительстве атомной станции в ходе референдума.

Заместитель директора департамента атомной энергетики и промышленности Министерства энергетики Гульмира Мурсалова проинформировала, что 70% всей энергии в стране производится на угольных станциях. Но уровень их износа очень высок, поэтому для покрытия дефицита необходимо использовать энергию мирного атома.

– В мире действуют 415 реакторов, наи­большее их количество приходится на США, Францию и Китай. Те страны Европы, которые взяли курс на развитие только возобновляемых источников энергии (ВИЭ), сегодня ощущают энергодефицит. Если мы хотим быть энергонезависимыми, надеяться только на ВИЭ нельзя. Уже сейчас в пиковые часы страна испытывает дефицит и планово закупает недостающую электроэнергию у приграничных стран. В целом за шесть месяцев этого года был импортирован 1 миллиард киловатт-часов, – отметила Гульмира Мурсалова.

По ее словам, для строительства атомной станции у Казахстана есть все ресурсы. По добыче урана страна занимает первое место в мире, обеспечивая долю мировой добычи в 40%. Также в государстве налажено производство топливных таблеток и ядерного топлива для АЭС.

При этом представитель Мин­энергетики заявила, что энергетический сектор Казахстана активно развивается. Альтернативная энергетика демонстрирует рост. Так, по итогам 2023 года доля выработки ВИЭ достигла порядка шести процентов. Планируется дальнейшее увеличение.

Модератор встречи, председатель Казахстанской ассоциации энергоснабжающих организаций Сергей Агафонов отметил, что строительство атомной электростанции представляется наиболее перспективным решением для замены выбывающих мощностей и обеспечения стабильного энергетического будущего Казахстана.

– Сегодня угольная генерация наносит значительный ущерб экологии. Говорю это как человек, выросший в Петропавловске в местечке, где рядом расположена угольная ТЭЦ. Мы хотели бы жить там, где снег зимой белый, – отметил эксперт. – Атомная энергетика – это прежде всего наука. Причем Казахстан давно занимается исследованиями в этой сфере.

Генеральный директор ТОО «Казахстанские атомные электрические станции» Тимур Жантикин рассказал о предполагаемом месте для строительства АЭС.

– По поручению Правительства было рассмотрено два района размещения: один – вблизи города Курчатова области Абай, второй – недалеко от села Улкен Алматинской области. Оба они пригодны. Но второй вариант предпочтительней, поскольку для повышения устойчивости энергосистемы требуется хороший источник посередине страны, – считает эксперт.

Тимур Жантикин добавил, что проведены работы по моделированию развития энерго­систем Казахстана. Анализ показал: к 2030 году дефицит базовых мощностей на юге государства достигнет 2,7 ГВт. ТОО «Казах­станские атомные электрические станции» в 2018 году начало работу над технико-экономическим обоснованием проекта строительства АЭС, провело маркетинговое исследование.

В 2019 году японский консорциум организовал независимую международную экспертизу, которая подтвердила правильность подходов и результатов маркетинговых исследований казахстанской организации.

Какой тип реактора подходит для будущей АЭС? Об этом рассказал начальник отдела внереакторных испытаний Института атомной энергии Национального ядерного центра Асан Акаев. По его словам, рассматриваются реакторы поколения III и III+.

– Эти реакторы максимально эффективны и имеют многократно дублируемые как пассивные, так и активные системы безопасности, – пояснил эксперт. – Пассивные системы безопасности не нуждаются во внешнем подводе энергии и способны под действием естест­венных физических законов, как, например, гравитации, самостоятельно привести реактор в безопасное состояние. Даже если оператор ошибся или бездействовал. Пассивные системы охлаждения способны самоотводить тепло от аварийного реактора в течение трех суток при полном бездействии со стороны персонала.

Кроме того, в современных АЭС предусмотрены физические барьеры, предупреждающие аварию. Первым таким препятствием для выхода радионуклидов является само ядерное топливо.

– Второй барьер – герметичес­кая металлическая оболочка топливовыделительного элемен­та, в которой находится ядерное топливо, – объяснил Асан Акаев. – Корпус реактора изготавливается из стали толщиной приблизительно 20 сантиметров – это третий барьер, а четвертый – двойной герметичный контайнмент, который изначально устойчив к восьмибалльным землетрясениям, наводнениям и даже к столкновению с 400-тонным самолетом, летящим со скоростью 720 километров в час.

Кадровый вопрос для будущего АЭС – вопрос, требующий решения уже сегодня. Своим мнением о подготовке специалистов в этой сфере поделился заместитель директора Астанинского филиала Института ядерной физики Министерства энергетики Дарын Боргеков.

По его словам, они тесно сот­рудничают с четырьмя учебными заведениями страны: Казахским национальным университетом им. аль-Фараби, Евразийским национальным университетом им. Л. Гумилева, Восточно-Казахстанским университетом им. С. Аманжолова и Восточно-Казахстанским техническим университетом им. Д. Серикбаева.

– Студенты этих вузов имеют возможность пройти научно-практическую стажировку в институте, сделать научную работу, получить опыт работы на установках в свободное от учебы время. Контингент обучающихся в текущем году составляет 253 человека, за последние 12 лет подготовлено более 1 600 специалистов, – сообщил спикер.

Кроме того, сотрудники института проходят стажировку и проводят совместные исследования в таких мировых научных организациях, как MIT, CERN. За последние пять лет Институт ядерной физики подготовил более 30 докторов PhD, а за всю свою деятельность – свыше 300 ученых.

В ЕНУ будущих ядерщиков и атомщиков обучает международная кафедра ядерной физики, новых материалов и технологий. Как отметил заведующий кафедрой Касым Жумадилов, вуз реализует три уровня образования специалистов ядерной физики: бакалавриат, магистратуру и докторантуру PhD.

– По двойному диплому у нас действует единственный в Казахстане бакалавриат-пятилетка по ядерной физике. Также реализуется программа двойного диплома с университетом России. Объединенный институт ядерных исследований города Дубны и наша кафедра заключили договор, и с 2010 года двойной диплом получили больше 80 студентов. Они имели возможность участвовать в совместных исследованиях, – сказал Касым Жумадилов.

Студенты проходят практику в Национальном ядерном центре и в Институте ядерной физики. Также ЕНУ имеет два филиала: в Институте ядерной физики в Алматы и в Парке ядерных технологий в Курчатове.

Директор исследовательского центра «Энергетические аспекты Казахстана» Алмаз Абильдаев акцентировал внимание на том, что ни в одной стране не будет развиваться экономика, если там есть энергетический дефицит. Государство в таком случае становится малопривлекательным с инвестиционной точки зрения.

– Многие страны возвращаются к атомной энергетике. К примеру, строят соответствующие планы Чехия и Польша. У Польши практичес­ки схожие с нами условия: 70 процентов в ее энергобалансе составляет уголь. Несмотря на ограничительные факторы, протесты, эта страна объявила о строительстве двух реакторов. Это говорит о том, что в мире идет пробуждение прагматизма. Ведь каждое государство должно исходить из национальных интересов. Я не противник возобновляемых источников энергии, но полагаться только на них нельзя, – уверен руководитель центра.

Строительство АЭС, по мнению эксперта, обеспечит Казахстану энергетическую безопас­ность и развитие экономики.