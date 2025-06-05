Стал безработный фермером

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Раушан Утеулина
собственный корреспондент по Акмолинской области

Житель села Кенского из Жаркаинского района развивает фермерское хозяйство, став участником программы «Ауыл аманаты».

фото из архива Талгата Жанадилова

Талгат Жанадилов – один из тех, кто в 2024-м сделал шаг навстречу большим переменам в жизни. Два предыдущих года мужчина находился в статусе безработного. Без дела, конечно, не сидел, помогал супруге – индивидуальному предпринимателю – торговать в семейном продуктовом магазинчике. А еще откармливал лошадей и зимой продавал на согым.

Жил бы, наверное, так и дальше, пока в районной газете на глаза ему не попался материал о новой госпрограмме «Ауыл аманаты». Изучил условия, которые показались весьма приемлемыми. Не откладывая в долгий ящик съездил в райцентр, подробнее узнал о программе кредитования и подал заявку на льготный кредит со ставкой в 2% и каникулами по выплатам до двух лет.

Через два месяца, после того как сдал пакет документов, получил льготный кредит в размере 5 млн 300 тенге. И стал первым и пока единственным участником программы «Ауыл аманаты» в своем селе Кенском. В качестве обеспечения банковского займа Талгат предложил свой дом, а также квартиру сестры в Дер­жавинске.

По его мнению, одна из главных проблем масштабирования проекта состоит в том, что безработным заемщикам в сельской местности сложно предложить что-либо в качестве требуемого банками залога. Их единственная недвижимость – это в основном старые дома, которые оцени­ваются недорого.

У Талгата Жанадилова все задуманное получилось. Сегодня, по прошествии года, сельчанин уверен: «Ауыл аманаты» – это действительно настоящий шанс для жителей глубинки – тех, кто хочет и умеет работать. Бывший безработный теперь считается начинающим фермером с собственным косяком лошадей. На кредитные средства приобрел 11 голов, радуется прибавлению: с начала зимы табун пополнился первыми семью жеребятами.

Уже этой осенью планирует ставить на откорм с последующей продажей не покупных, как прежде, а своих полуторагодовалых жеребчиков. Намерен со временем расширить хозяйство, доведя стадо до 30 голов.

Настроение у недавнего сельского безработного хорошее, он с оптимизмом строит серьезные планы на будущее благодаря государственной программе, направленной на повышение доходов сельского населения.

К слову, в прошлом году он стал единственным претендентом из села Кенского, кто подал заявку на участие в «Ауыл аманаты». В этом году, говорит Талгат Жанадилов, его пример вдохновил некоторых односельчан на такие же перемены в жизни. А когда твое начинание вместе с желанием и упорством подкрепляется государственной поддержкой, путь к успеху и благополучию обязательно станет реальностью.

#фермер #Ауыл аманаты #Талгат Жанадилов

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