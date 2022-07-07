Стало известно о времени начала третьего боя Головкин – "Канело"

Поединок казахстанского боксера Геннадия Головкина и мексиканца Сауля «Канело» Альвареса состоится рано утром 18 сентября по времени Нур-Султана. Ориентировочное время начало боя – 9:00, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz.

На кону будут стоять пояса WBA (Super), WBC, IBF и WBO в суперсреднем весе. Прямая трансляция будет доступна на платном стриминговом сервисе DAZN.

Информации о показе поединка на территории Казахстана пока нет. При этом все последние бои Головкина были показаны на телеканалах «Qazaqstan» и «Qazsport». Вероятно, эта традиция продолжится.

Этот бой станет третьим в истории противостояния казахстанца и мексиканца. Первый завершился ничьей, во втором судьи отдали победу «Канело».