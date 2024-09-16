Стандарт помощи онкобольным детям утвердили в Казахстане

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Минздрав утвердил первый в стране стандарт организации онкологической и гематологической помощи детям, сообщает Kazpravda.kz

Документ направлен на улучшение качества диагностики и лечения детей с онкологическими и гематологическими заболеваниями на всех уровнях медицинской помощи — от первичной до специализированной.

Сегодня в Казахстане на диспансерном учете находится около 4 000 детей в ремиссии злокачественных новообразований, и ежегодно выявляется до 600 новых случаев.

Заболевания детской онкологии и гематологии требуют особого подхода, так как отличаются от взрослой по своей структуре, исходам и методам лечения.

«Новый стандарт впервые объединяет все требования и рекомендации в единый документ, чтобы обеспечить комплексную и эффективную помощь юным пациентам. Он предусматривает использование передовых методов диагностики, таких как иммуногистохимия и иммунофенотипирование, а также высокодозной химиотерапии, органосохраняющих операций и всех видов трансплантации гемопоэтических стволовых клеток. Это позволит быстрее и точнее выявлять заболевания и проводить эффективное лечение», – говорится в сообщении.

Впервые введен обязательный многоуровневый подход, при котором диагностика и лечение детей будет осуществляться в многопрофильных детских стационарах с участием мультидисциплинарной команды специалистов — онкологов, хирургов, реаниматологов и других врачей. Это обеспечит каждому ребенку всестороннюю медицинскую помощь.

«В стандарте установлены четкие требования к оснащению медицинских организаций, где дети проходят лечение, а также к объемам и срокам наблюдения. Внедрение этих требований поможет обеспечить одинаково высокий уровень качества лечения по всей стране. Также предусмотрены меры для минимизации нагрузки на семьи, такие как сокращение сроков пребывания в больницах и возможность лечения ближе к дому», – заключили в ведомстве.

Там же добавили, что реализация нового стандарта позволит усилить и укрепить достижения отечественного здравоохранения в области детской онкологии и гематологии.