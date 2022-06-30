Стандарты к пассажирским вагонам пересмотрят в Казахстане

Средний износ пассажирских вагонов в Казахстане составляет порядка 46%. Об этом заявил исполняющий обязанности председателя Комитета транспорта Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК Касым Тлепов, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«Средний износ пассажирских вагонов составляет порядка 46%. За последние 10 лет нами обновлено более 1 100 пассажирских вагонов. В текущем году мы планируем приобретение ещё 73 пассажирских вагонов», – сказал Тлепов.

Для поддержки и стимулирования частных перевозчиков, по его словам, введено субсидирование пассажирских перевозок, субсидирование ставки вознаграждения при приобретении пассажирских вагонов.

«В целом до 2029 года будет приобретено более 530 таких вагонов. Мы понимаем, что есть определенные нарекания к пассажирским вагонам и пассажирскому сообщению. За последние пять месяцев мы получили более одной тысячи обращений. Каждое обращение было рассмотрено, и приняты соответствующие меры, в том числе мы за пять месяцев проверили более 200 вагонов, и в них было выявлено 431 нарушение, наложены штрафы на сумму порядка 32 млн тенге. Мы сейчас корректируем наши стандарты к пассажирским вагонам и перевозкам для ужесточения сервиса перевозчиком», – резюмировал спикер.