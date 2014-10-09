Культура
Станут крепче культурные связи с Арменией
Татьяна БЕК
Итогом встречи глав ведомств стало принятие Межгосударственной программы сотрудничества в сфере культуры на 2015–2017 годы. Она охватывает широкий круг вопросов: от установления прямых контактов между музыкальными учреждениями и концерт­ными организациями до сотрудничества в области библиотечного и музейного дела.

Стороны выразили обоюдное стремление к расширению партнерских отношений в сфере культуры и искусства. Программа предусматривает, в частности, обменные мероприятия: выставки, гастроли, конференции, создание условий для взаимовыгодного сотрудничества между учреждениями культуры двух стран, обмен специалистами и повышение их квалификации.

Также Арыстанбек Мухамедиулы посетил Ереванский государственный университет, встретился с его ректором, а также вместе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Республике Армения Айымдосом Бозжигитовым принял участие в открытии фотовыставки "Казахстан".

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