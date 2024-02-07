Стартовал чемпионат Национальной гвардии по волейболу среди военнослужащих

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7 февраля в физкультурно-оздоровительном спортивном комплексе города Есик Енбекшиказахского района Алматинской области стартовал чемпионат Национальной гвардии по волейболу среди военнослужащих войск правопорядка. Соревнования проводятся в рамках ХХІІ спартакиады Национальной гвардии

Фото: пресс-служба Национальной гвардии РК

Цель чемпионата – повышение уровня физической подготовки и спортивного мастерства военнослужащих, популяризация здорового образа жизни.

На открытии соревнований начальник отдела физической подготовки и спорта Главного командования Национальной гвардии полковник Сатжан Абишев сообщил, что в соревнованиях участвуют семь команд.

– От имени Заместителя Министра внутренних дел - Главнокомандующего Национальной гвардией генерал-лейтенанта Еркина Ботаканова желаю удачи участникам соревнований по волейболу. Пусть победит сильнейший! Также выражаем благодарность Управлению туризма и спорта Алматинской области и акимату Енбекшиказахского района за поддержку в проведении соревнований, - сказал полковник Сатжан Абишев.

Также на торжественном мероприятии начальнику управления физической культуры и спорта Алматинской области Ерболату Сарабекову вручили нагрудный знак «Ұлттық ұлан үздігі».

– Уважаемые спортсмены, уважаемые гости, добро пожаловать в город Иссык, место, где найден Золотой человек! Желаю удачи нашим спортсменам, участвующим в соревнованиях. Пусть эти сильнейшие в ближайшее время примут участие в соревнованиях международного класса, - сказал Ерболат Сарабеков.

Начальник Управления специальной и мобилизационной подготовки ДП Алматинской области подполковник полиции Берик Нургалиев также пожелал участникам соревнований удачи.

Главный фаворит соревнований этого года – победители прошлогоднего чемпионата, команда регионального командования «Батыс». На этот раз лучших волейболистов, представляющих РгК «Батыс», возглавил начальник физической подготовки и спорта воинской части 5546 сержант Бердибек Абдыкерей.

Соревнования проводятся по круговой системе. Каждая встреча состоит из двух партий. В случае ничьей среди команд разыгрывается дополнительная партия до 15 очков. За победу в партии команде присваивается 1 балл, за проигрыш – 0 баллов. Победитель Чемпионата определяется большим количеством побед во встречах.

В состязаниях принимают участие команды из региональных командований: «Оңтүстік» (г. Алматы), «Орталық» (г. Караганда), «Батыс» (г. Уральск), «Шығыс» (г. Усть-Каменогорск), Академии Национальной гвардии (г. Петропавловск), воинской части 5573 (г. Астана), воинской части 6654 (п. Каракемер).

Отметим, что победитель чемпионата определится 9 февраля. Победители турнира награждаются кубками, медалями и ценными призами. Также будут награждены призеры и участники. Кроме того, будут определены победители по индивидуальным номинациям: «Лучший доигровщик», «Лучший блокирующий», «Лучший связующий», «Лучший либеро», «Самый ценный игрок турнира».

#казахстан #соревнования #Спорт #Нацгвардия

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