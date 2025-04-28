Стартовал десятый юбилейный проект Virtuosos с участием Димаша

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Дана Аменова
корреспондент

В качестве титульного мероприятия, ярко отражающего суть проекта – участие известных музыкантов с мировым именем в профессиональном становлении начинающих артистов, состоялась трансляция большого гала-концерта

Фото: dimashnews.com

25 апреля в эфир вышел заглавный выпуск юбилейного десятого сезона проекта Virtuosos. Во второй раз народный артист Казахстана Димаш Кудайберген выступал в роли члена жюри конкурса молодых музыкантов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на dimashnews.com

В качестве титульного мероприятия, ярко отражающего суть проекта – участие известных музыкантов с мировым именем в профессиональном становлении начинающих артистов, состоялась трансляция большого гала-концерта.

Благотворительный концерт Virtuosos Charity Concert event for the WAH Foundation проходил 21 октября 2024 года в Сингапуре.

На сцене Центра исполнительских искусств Star под аккомпанемент Orchestra of the Music Makers – Сингапурского симфонического оркестра под управлением Питера Пейцика звучала музыка мировых композиторов.

Молодые артисты Тео Гертлер, Шома Балаж-Пири, 2harps (Валерий и Эвелин Гребло), Дальма Немет, Али Лугоши, и Одиссей Финкенберг достойно выступили на большой сцене, исполнив классические произведения известных композиторов — И.Брамса, И.С.Баха, Ф.Листа, Х.Циммера и других.

Члены жюри проекта Пласидо Доминго, Степан Хаузер, Димаш Кудайберген представили знаковые произведениями из своего репертуара.

Так, в исполнении Дальмы Немет, Валерия и Эвелин Гребло, Ильдико Медьимореч и Димаша Кудайбергена зрители услышали Heal the World Майкла Джексона. В дуэте со Степаном Хаузером Димаш представил Sos d’un terrien en détress.

К большому удовольствию публики Димаш спел The Show Must Go On из репертуара группы Queen, представив свою версию этой известной на весь мир композиции.

Песня на китайском языке Autumn Strong много лет неизменно входит в программу сольных концертов Димаша. В этот вечер она звучала в сопровождении оркестра, создавая особенную атмосферу.

Юбилейный десятый сезон проекта Virtuosos выходит в эфир по пятницам на венгерском канале DunaTV и YouTube канале.

#проект #юбилей #Димаш Кудайберген #старт #Virtuosos

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