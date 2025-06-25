С 25 июня в Казахстане начался прием документов в организации технического и профессионального, послесреднего образования

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В новом 2025–2026 учебном году по гранту планируется принять 150 тысяч абитуриентов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минпросвещения РК.

Государственный образовательный заказ (гранты) увеличен по техническим специальностям: геология, машиностроение, энергетика, IT, металлургия, транспорт и др.

Подать документы можно на портале электронного правительства egov.kz или в колледже. Абитуриентам предоставлена возможность подать документы по 4 специальностям и выбрать 4 колледжа.

Для поступающих на специальности среднего звена и прикладного бакалавриата конкурс проводится по среднему баллу аттестата по обязательным и профильным предметам.

Выпускники, желающие получить рабочую квалификацию, зачисляются в колледжи по итогам собеседования.

Для поступающих по педагогическим специальностям проводится эссе или диктант, по медицинским специальностям проводятся профильные экзамены.

Прием документов по специальностям среднего звена на базе 9 и 11 классов пройдет с 25 июня по 22 августа. По творческим специальностям - с 25 июня по 20 июля. По педагогическим и медицинским специальностям - с 25 июня по 10 августа текущего года.

Также при поступлении в колледжи предусмотрена квота согласно приказу министра просвещения от 15 августа 2023 года № 261. С полным текстом приказа можно ознакомиться на правовом портале «Әділет».