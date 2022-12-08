Стартовал прием заявок на молодежную премию "Рухтастар"

Пресс-служба партии «AMANAT»

Молодежное крыло «Жастар Рухы» при партии «AMANAT» объявило в социальных сетях о старте приема заявок на молодежную премию «РУХТАСТАР», сообщает Kazpravda.kz.

Победителей по 10 номинациям ожидает денежное вознаграждение.

Председатель Молодежного крыла «Жастар Рухы» Нуржан Жетписбаев рассказал об основной цели премии.

«Премия «Рухтастар» является одним из заключительных мероприятий Молодежного крыла этого года. Основной целью премии является стимулирование деятельности и определение лучших активистов и волонтеров из числа молодежи за плодотворную деятельность во благо общества и вклад в развитие страны. В наших рядах имеется более 105 тысяч членов по всей республике и есть множество молодых людей, показывающих свой патротизм через поступки во благо страны. Поэтому для нас очень важно отметить их активную общественную деятельность», - поделился он.

В конкурсе могут принимать участие молодые люди в возрасте от 16 до 35 лет.

Заявки будут приниматься с 8 по 16 декабря на электронную почту office.jastarruhy@gmail.com по следующим номинациям:

1. Герой года «Қайсар»;

2. Человек труда «Ыстық қайрат»;

3. Студент года «Нұрлы ақыл»;

4. Волонтер года «Жылы жүрек»;

5. Активист года «Рухты белсенді»;

6. Медиа-волонтер года;

7. Экоактивист года;

8. Социальный проект года;

9. Лучший филиал МК «Жастар Рухы»;

10. Лучшее отделение МК «Жастар Рухы».

С критериями подачи заявки можно ознакомиться в Telegram канале «Жастар Рухы».