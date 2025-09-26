Стартовала кампания по вакцинации от гриппа и ОРВИ

Здравоохранение
Насихат Оркушпаева
старший корреспондент отдела общества

Ежегодно прививки получают порядка 12% жителей (от общего количества населения), в числе которых представители из группы риска и социаль­но уязвимых слоев. Об этом во время брифинга в СЦК проинформировала председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Сархат Бейсенова.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По ее словам, в сентябре текущего года в республике зарегистрировано 293 344 случая ОРВИ, что в 1,6 раза меньше, чем в сентябре прошлого года.

– Случаев гриппа на сегодняшний день не зарегистрировано. Также не зарегис­трировано ни одного случая метапневмовирусной инфекции. Для защиты наиболее уязвимых групп населения в рамках Государственного объема бесплатной медицинской помощи Единым дистрибьютором закуплено 2,1 миллиона доз вакцины «Гриппол плюс» российского производства. Бесплатно прививки делаем за счет госбюджета следующим категориям: детям, которые находятся под постоянным наблюдением врачей; детям-сиротам и тем, кто остался без родителей; пожилым людям в домах престарелых; людям с инвалидностью; медицинским работникам. Кроме того, по желанию вакцину могут получить те, кто находится в группе риска: беременные, военные, люди с болезнями сердца и легких, а также пожилые старше 65 лет (по эпидемиологическим показаниям), – сообщила Сархат Бейсенова.

Вакцинация стартовала в 11 регионах страны. Прививки получили около 25 тыс. казахстанцев из группы риска.

Отдельно глава Комитета санэпидконтроля остановилась на том, при каких условиях казахстанские школьники перейдут на удаленный формат обучения. Она отметила, что если за один инкубационный период заболеют от 20 до 30% учеников в классе, школы временно отменят кабинетную систему и не будут принимать новых детей в этот класс в течение 10 дней.

– Если же заболеют 30 процентов и более от общей численности учеников, то весь класс переведут на онлайн-обу­чение, – уточнила Сархат Бейсенова.

