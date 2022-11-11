​​​​​​​Стать ближе

Опытом изучения казахского языка и его популяризации в обществе поделились участники респуб­ликанского форума «Ұлы даланың ұлтаралық тілі».

Организаторами форума выступили Ассамблея народа Казахстана и РГУ «Қоғамдық келісім». В числе участников были депутаты Парламента РК, представители государственных органов, научной и творческой интеллигенции, этнокультурных объединений, общественные деятели.

– Уже сейчас мы можем наблюдать, как государственный язык становится языком межнационального общения, – отметил, выступая на форуме, директор РГУ «Қоғамдық келісім» Министерства информации и общественного развития РК Казбек Майгельдинов.

Депутат Мажилиса Парламента РК Геннадий Шиповских сообщил, что свои эфиры в социальных сетях он ведет на государственном языке, поскольку казахский язык выучил еще в детстве, и это не вызывало у него каких-либо трудностей. Родился депутат в поселке Саксаульск Кызылординской области, говорить на казахском языке научился даже раньше, чем на русском.

– Напомню, что еще в 2019 году Касым-Жомарт­ Токаев говорил, что в скором времени казахский язык должен стать языком межнационального общения. Наша задача – реализовывать эту идею, – подчеркнул Геннадий Шиповских.

О том, как поднимать престиж казахского языка, рассказал вице-президент международного общества «Қазақ тілі» Максим Рожин:

– Когда вы начнете понимать казахский язык, – сказал он, – вам станет еще ближе и казахский народ, и его культура. Живя в Казах­стане, нам нужно чтить традиции страны и язык.

Участники форума «Ұлы даланың ұлтаралық тілі» выразили желание делиться опытом работы в популяризации казахского языка.