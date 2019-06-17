Стать смелее и креативнее

В Алматы представители молодежного крыла АНК «Жаңғыру жолы» приехали из разных регио­нов, чтобы обменяться опытом, обсудить новые возможности коммуникаций и подвести итоги первого года работы. За это время была достигнута главная цель – консолидирована разветвленная структура молодежных организаций АНК, созданы 17 областных и городских штабов движения «Жаңғыру жолы», в которых активно работают около 5 тыс. молодых лидеров.

Впереди много работы. В первую очередь заместитель Председателя Ассамб­леи народа Казахстана – заведую­щий Секретариатом АНК Админист­рации Президента РК Жансеит Туймебаев призвал активнее участвовать в реализации государственной молодежной политики. Он напомнил, что во время инаугурационной речи Президент Касым-Жомарт Токаев особо обратился к молодежи. Глава государства сказал: «Вам предстоит сыграть решающую роль в развитии Казахстана. Моя задача – создать все возможнос­ти, чтобы вы реализовали свою самую большую мечту и соз­дали свою личную историю успеха».

Государство сегодня реализует сразу несколько программ по поддержке молодежи: спецпроект «Жас­тар – ел тірегі», прог­рамму развития бизнес-инициатив «Жас кәсіпкер». Будут поддерживаться молодежные стартапы, внедряться программы трудоустройства молодых. На всех уровнях госслужбы для молодых управленцев будет сформирован Президентский кадровый резерв.

Жансеит Туймебаев призвал участвовать в этих программах, проводить разъяснительную работу, помогать расширять возможности социального роста молодежи в проекте Jastar jyly – dangyl jol, чтобы реализовать лучшие молодежные инициативы на площадке АНК. В текущем году ассамблея запланировала еще больше интересных проектов – это социальный хакатон, проект «Хочу быть сельским акимом!», форум «Синергия молодежи-2019». Молодежному крылу АНК также предстоит расширять в вузах сеть клубов «Жарасым».

Движению волонтеров было уделено особое внимание. В феврале нынешнего года АНК уже запустила волонтерский опрос молодежи «Қалайсын, бауырым?». Теперь предстоит в каждом регионе провести анкетирование нетрудоуст­роенной молодежи с целью поддерж­ки и помощи в получении новых знаний, решения других вопросов. Это станет возможным, как подчеркнул заместитель Председателя АНК, при условии активной работы региональных молодежных штабов.

В работе форума приняли участие победители проекта «100 новых лиц», которые на своем личном примере показали, каких высот в Казахстане может добиться молодежь. Благодарственное письмо от ассамблеи получила победитель проекта, директор филиала Академии госуправления при Президенте РК по Акмолинской области Белла Газдиева.

– Эту должность я заняла месяц назад, а до этого 4 года была акимом сельского округа Родина Акмолинской области, – рассказала она. – За это время мы открыли в сельской школе STEM-лабораторию, чтобы объединить научную, техническую и другие сос­тавляющие в единый увлекательный учебный процесс, чтобы школьники на уроках получали практические знания. Мне хочется, чтобы сельская школа стала вровень с городской и работала как социальный лифт. Этим летом мы в 4-й раз организуем в Родине летнюю языковую школу, куда болашаковцы приезжают работать и преподавать волонтерами. Я сама – бывший болашаковец, поэ­тому другим стипендиатам этой программы говорю: государство потратило на нас большие деньги, давайте теперь мы поможем подрастающему поколению, поделимся знаниями, которые получили за рубежом.

Молодые участники форума представили лучшие проекты региональных штабов АНК с актуальными вопросами и ответами в формате «печа-куча», провели мотивационные встречи «Моя история успеха», а также интер­активные семинары-тренинги по обучению навыкам успешного лидерства.