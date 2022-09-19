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Ставим паузу в чемпионате
Кошкарбек Тусипов

Национальное первенство берет небольшой перерыв в связи с участием сборной Казахстана в Лиге наций УЕФА.

На прошедшей неделе завершился 20-й тур чемпионата страны среди команд Премьер-лиги, который теперь возобновится лишь 1 октября в связи с тем, что наша национальная команда 22 сентября сыграет дома со сборной Беларуси, а 25-го на выезде встретится с Азербайджаном.

Тем интереснее стал минувший тур регулярного первенства, где свои лидерские позиции еще больше укрепил «Актобе», обыгравший на своем поле «Тараз» с минимальным счетом 1:0. А помог увеличить отрыв актюбинцам все еще действующий чемпион Казахстана костанайский «Тобол», который смог обыграть на выезде идущую на втором месте в турнирной таблице «Астану» со счетом 2:1. Потеря очков столичным клубом серьезно повлияет на ее позиции в гонке за титул сильнейшей дружины республики.

Неожиданным стал проигрыш еще двух команд, входящих в лидирующую пятерку, причем на глазах своих болельщиков. Так, алматинский «Кайрат» проиграл гостившему у него шымкентскому «Ордабасы» со счетом 1:2, а карагандинский «Шахтер» потерпел поражение от актауского «Каспия» – 0:1.

В оставшихся поединках были зафиксированы следующие результаты: «Мактаарал» из Туркестанской области дома сыграл вничью с петропавловским «Кызыл-Жаром» – 1:1; уральский «Акжайык» в гостях уступил «Аксу» из Павлодарской области – 0:1 и, наконец, «Атырау» на своей арене был бит «Тураном» из Туркестана со счетом 0:2.

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