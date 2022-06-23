Ставка на качество и стабильность

В Карагандинской области стабильную динамику развития демонстрируют основные отрасли экономики.

Краткосрочный экономический индикатор по итогам пяти месяцев сложился на уровне 102,3%. Об этом в ходе брифинга на площадке СЦК сообщил глава региона Женис Касымбек.

В настоящее время идет разделение области на два региона, и в своем докладе аким остановился на показателях социально-экономического развития за пять месяцев текущего года, до реорганизации.

С начала года в экономику региона инвестировано около 202 млрд тенге, более 90% из них – частные.

– За отчетный период промышленное производство выросло на 2,1% и достигло 2,8 триллиона тенге. До конца года планируется сохранить положительные темпы роста. Объем экспорта за январь – апрель составил 2,3 миллиарда долларов с ростом на 13,7%, – сказал Женис Касымбек.

До конца года будет осуществлено 12 проектов, создано около 2 тыс. постоянных рабочих мест. При этом аким отметил, что разделение области на два региона никак не скажется на запланированных проектах.

На территории специальной экономической зоны «Сарыарка» уже работают 10 предприятий. Запущен завод по выпуску геомембраны. До конца года откроются еще два импортозамещающих предприятия.

Расширяется индустриальная зона в Сарани. На промышленной площадке бывшего завода РТИ работает предприятие по сборке автобусов марки Yutong. В конце года ожидается запуск шинного завода KamaTyresKZ с участием компании «Татнефть». Будет соз­дано более 1 тыс. рабочих мест.

Кроме того, индустриальная зона пополнится еще двумя новыми заводами. Сейчас готовится проектная документация по производству металлоизделий и продукции из легированной стали.

Женис Касымбек рассказал также о перспективах развития МСБ в регионе. По его словам, за пять месяцев года на 7,1% увеличилось число занятых в малом и среднем бизнесе. Годовой выпуск продукции МСБ превысил 2 трлн тенге.

Поставлена задача по повышению объемов производства МСБ на 10%. Что касается рабочих мест, то в малом и среднем бизнесе занято почти 40% жителей области. В рамках девяти национальных проектов запланировано трудоустроить более 15 тыс. человек.

– На сегодняшний день уже соз­дано 5 700 рабочих мест, из них 1 800 постоянных. Безработица сохраняется на отметке 4,6%, что на 0,3% ниже среднего республиканского уровня. Предпринимаемые меры позволят сохранить этот показатель, – отметил глава области.

В промышленном регионе по итогам пяти месяцев выпуск продукции сельского хозяйства вырос на 1,8%. Весенние полевые работы завершены в оптимальные агротехнические сроки. В этом году площадь ярового сева составила более 1 млн гектаров, увеличены посевы зерновых, посадки картофеля и овощей. Сформирован и эффективно работает стабфонд.

– Запасов продукции достаточно, и они регулярно пополняются. К примеру, сейчас в стабфонде в наличии 235 тонн сахара, в коммерческих структурах – 598 тонн. При этом ежедневно дополнительно подвозят и этот продукт, и другие, – пояснил Женис Касымбек.

Глава региона доложил и о мерах по повышению качества жизни населения, принимаемых в Карагандинской области по поручению Главы государства. Около тысячи семей получат арендное и кредитное жилье. В этом году в эксплуатацию введут 650 тыс. квадратных метров, что на 11,7% больше, чем в 2021-м.

В настоящее время в регионе действуют программы льготного жилищного кредитования, запущенные совместно с «Отбасы банком». Воспользоваться льготными займами могут шахтеры и металлурги, а также молодые специалисты, работающие в других сферах.

В течение трех лет в Карагандинской области построят 19 новых школ, причем две будут введены в эксплуатацию уже в нынешнем году. План на 2022-й – приступить к строительству двух школ взамен аварийных и отремонтировать 142 объекта образования.

Большая работа проводится для приобщения детей, в том чис­ле и с особыми потребностями, к спорту. К примеру, по госзаказу 10 тренеров по плаванию прошли обучение для занятий с детьми с расстройствами аутистического спектра и ментальными нарушениями. Охвачено свыше 80 ребят. С нового учебного года начнет работу Центр поддержки детей с аутизмом в Караганде.

В рамках Года детей в областном центре реализуется проект «Искусство для всех», который дал школьникам и студентам бесплатный доступ в театры, концертные залы и музеи.